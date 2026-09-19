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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2041 белая купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2041 белая

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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2041 белая - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2041 белая - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2041 белая - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2041 белая - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2041 белая - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2041 белая - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2041 белая - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2041 белая - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Объем
20 л
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
белый
Диаметр поворотного стола
245 мм
Управление
поворотные механические
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2041 белая - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2041 белая - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2041 белая - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2041 белая - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2041 белая - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2041 белая - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2041 белая - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2041 белая - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 415053
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновая печь
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Прочее
таймер на 30 мин
Страна производства
Республика Корея
Технология «Без поворотного стола»
нет
Функции и особенности
подсветка камеры, звуковой сигнал, режим разморозки
Объем
20 л
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
белый
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
245 мм
Управление
поворотные механические
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Комбинированные режимы
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х36х26
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-M2041 белая

Классическая микроволновая печь с простым и надёжным механическим управлением. Этот прибор заметно облегчит ваши кухонные хлопоты. Вы сможете не только готовить, но и быстро разогревать еду прямо в тарелке (при условии, что она подходит для использования в СВЧ).

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-M2041 белая




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновая печь
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Прочее
таймер на 30 мин
Страна производства
Республика Корея
Технология «Без поворотного стола»
нет
Функции и особенности
подсветка камеры, звуковой сигнал, режим разморозки
Объем
20 л
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
белый
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Развернуть
Диаметр поворотного стола
245 мм
Управление
поворотные механические
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Комбинированные режимы
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Классическая микроволновая печь с простым и надёжным механическим управлением. Этот прибор заметно облегчит ваши кухонные хлопоты. Вы сможете не только готовить, но и быстро разогревать еду прямо в тарелке (при условии, что она подходит для использования в СВЧ).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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