Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 20л. 700Вт черная
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2096 — это надёжный и лаконичный прибор, который впишется в любую кухню и станет незаменимым помощником в повседневной готовке. Благодаря классическому механическому управлению пользоваться этой моделью легко и удобно, а наличие 6 уровней мощности позволяет выбрать режим для быстрого разогрева и щадящей разморозки. Объём камеры составляет 20 литров — этого достаточно для большинства стандартных тарелок и контейнеров. Печь оборудована поворотным столом диаметром 245 мм, который обеспечивает равномерный нагрев еды с разных сторон, что особенно важно при разогреве готовых блюд и напитков. Внутренняя камера покрыта прочной и гладкой эмалью лёгкой очистки — она не впитывает запахи, устойчива к загрязнениям и не требует особых усилий при уходе. Просто протрите поверхность влажной салфеткой после использования — и печь снова готова к работе. Распределение микроволн в Hyundai HYM-M2096 устроено таким образом, чтобы прогрев происходил равномерно. Это исключает появление перегретых зон или холодных участков на тарелке. Мощность устройства составляет 700 Вт — достаточный показатель для большинства задач: от разогрева и приготовления простых блюд до разморозки продуктов по весу. Удобная шкала на панели управления подскажет точное время и мощность в зависимости от веса мяса, курицы или морепродуктов. Таймер рассчитан на 30 минут и дополнен звуковым сигналом об окончании работы, что удобно при приготовлении сложных блюд. Стильный корпус в черном цвете с минималистичным дизайном отлично впишется в интерьер современной кухни. Размеры модели составляют 44,6?33,6?24,3 см, а вес — 9,27 кг. Hyundai HYM-M2096 — это удачное сочетание практичности, простоты управления и функциональности.
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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