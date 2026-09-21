Микроволновая печь Hyundai HYM-D3035 20л. 700Вт белая
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-D3035 20л. 700Вт белая
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3035 станет надежным помощником на вашей кухне, обеспечивая простое и эффективное решение для ежедневного разогрева и приготовления пищи. С объемом 20 литров и мощностью 700 Вт она легко справляется с базовыми задачами: от быстрого разогрева обеда до разморозки полуфабрикатов. Устройство оснащено поворотным столом диаметром 245 мм, что позволяет равномерно прогревать даже объемные блюда. Управление реализовано в привычном механическом формате — интуитивно понятный таймер и переключатель мощности не требуют настройки и позволяют начать готовить сразу после подключения прибора к сети. Модель предлагает 6 режимов мощности, включая автоматическую разморозку, разогрев и приготовление, что избавляет от необходимости подбирать параметры вручную. Встроенный таймер рассчитан на 30 минут, а по окончании работы издает звуковой сигнал, уведомляя пользователя о завершении процесса. Камера микроволновки покрыта эмалью легкой очистки — жир и загрязнения легко удаляются без применения агрессивных чистящих средств. Встроенная подсветка позволяет следить за процессом приготовления, не открывая дверцу, а компактные размеры корпуса 446?243?341 мм делают эту модель идеальной для небольших кухонь. Белый цвет корпуса придаёт устройству аккуратный внешний вид и легко вписывается в любой интерьер. Устройство весит 9,4 кг и подключается к стандартной розетке с напряжением 230 В. Длина сетевого шнура составляет 1 метр, чего достаточно для комфортного размещения на рабочей поверхности.
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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