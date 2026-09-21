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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3035 20л. 700Вт белая купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3035 20л. 700Вт белая

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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3035 20л. 700Вт белая - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3035 20л. 700Вт белая - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3035 20л. 700Вт белая - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3035 20л. 700Вт белая - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3035 20л. 700Вт белая - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3035 20л. 700Вт белая - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3035 20л. 700Вт белая - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3035 20л. 700Вт белая - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3035 20л. 700Вт белая - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3035 20л. 700Вт белая - фото 10
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3035 20л. 700Вт белая - фото 11
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3035 20л. 700Вт белая - фото 12
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3035 20л. 700Вт белая - фото 13
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3035 20л. 700Вт белая - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3035 20л. 700Вт белая - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3035 20л. 700Вт белая - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3035 20л. 700Вт белая - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3035 20л. 700Вт белая - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3035 20л. 700Вт белая - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3035 20л. 700Вт белая - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3035 20л. 700Вт белая - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3035 20л. 700Вт белая - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3035 20л. 700Вт белая - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3035 20л. 700Вт белая - фото 10
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3035 20л. 700Вт белая - фото 11
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3035 20л. 700Вт белая - фото 12
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3035 20л. 700Вт белая - фото 13
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3035 20л. 700Вт белая - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703974
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
44.6x24.3x34.1 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х36х26
Вес, кг.
10.4

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-D3035 20л. 700Вт белая

Микроволновая печь Hyundai HYM-D3035 станет надежным помощником на вашей кухне, обеспечивая простое и эффективное решение для ежедневного разогрева и приготовления пищи. С объемом 20 литров и мощностью 700 Вт она легко справляется с базовыми задачами: от быстрого разогрева обеда до разморозки полуфабрикатов. Устройство оснащено поворотным столом диаметром 245 мм, что позволяет равномерно прогревать даже объемные блюда. Управление реализовано в привычном механическом формате — интуитивно понятный таймер и переключатель мощности не требуют настройки и позволяют начать готовить сразу после подключения прибора к сети. Модель предлагает 6 режимов мощности, включая автоматическую разморозку, разогрев и приготовление, что избавляет от необходимости подбирать параметры вручную. Встроенный таймер рассчитан на 30 минут, а по окончании работы издает звуковой сигнал, уведомляя пользователя о завершении процесса. Камера микроволновки покрыта эмалью легкой очистки — жир и загрязнения легко удаляются без применения агрессивных чистящих средств. Встроенная подсветка позволяет следить за процессом приготовления, не открывая дверцу, а компактные размеры корпуса 446?243?341 мм делают эту модель идеальной для небольших кухонь. Белый цвет корпуса придаёт устройству аккуратный внешний вид и легко вписывается в любой интерьер. Устройство весит 9,4 кг и подключается к стандартной розетке с напряжением 230 В. Длина сетевого шнура составляет 1 метр, чего достаточно для комфортного размещения на рабочей поверхности.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-D3035 20л. 700Вт белая




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
44.6x24.3x34.1 см
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3035 станет надежным помощником на вашей кухне, обеспечивая простое и эффективное решение для ежедневного разогрева и приготовления пищи. С объемом 20 литров и мощностью 700 Вт она легко справляется с базовыми задачами: от быстрого разогрева обеда до разморозки полуфабрикатов. Устройство оснащено поворотным столом диаметром 245 мм, что позволяет равномерно прогревать даже объемные блюда. Управление реализовано в привычном механическом формате — интуитивно понятный таймер и переключатель мощности не требуют настройки и позволяют начать готовить сразу после подключения прибора к сети. Модель предлагает 6 режимов мощности, включая автоматическую разморозку, разогрев и приготовление, что избавляет от необходимости подбирать параметры вручную. Встроенный таймер рассчитан на 30 минут, а по окончании работы издает звуковой сигнал, уведомляя пользователя о завершении процесса. Камера микроволновки покрыта эмалью легкой очистки — жир и загрязнения легко удаляются без применения агрессивных чистящих средств. Встроенная подсветка позволяет следить за процессом приготовления, не открывая дверцу, а компактные размеры корпуса 446?243?341 мм делают эту модель идеальной для небольших кухонь. Белый цвет корпуса придаёт устройству аккуратный внешний вид и легко вписывается в любой интерьер. Устройство весит 9,4 кг и подключается к стандартной розетке с напряжением 230 В. Длина сетевого шнура составляет 1 метр, чего достаточно для комфортного размещения на рабочей поверхности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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