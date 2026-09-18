Микроволновая печь BBK 20L SOLO 20MWS-711M/WS
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Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 322512
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновая печь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х38х29
Вес, кг.
11.5
Описание товара Микроволновая печь BBK 20L SOLO 20MWS-711M/WS
Модель 20MWS-711M/WS проста в техническом оснащении, компактна и долговечна. Мощность микроволн – 700 Вт, существует 5 уровней регулировки. Предусмотрена программа разморозки по весу. Объем камеры 20 литров. Звуковой сигнал оповестит о завершении работы печи.
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Модель 20MWS-711M/WS проста в техническом оснащении, компактна и долговечна. Мощность микроволн – 700 Вт, существует 5 уровней регулировки. Предусмотрена программа разморозки по весу. Объем камеры 20 литров. Звуковой сигнал оповестит о завершении работы печи.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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