Top.Mail.Ru
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2039 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микроволновая печь Hyundai HYM-M2039

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2039 - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2039 - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2039 - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2039 - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2039 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2039 - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2039 - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2039 - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2039 - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2039 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 379965
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
44.6x24.5x36 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х39х28
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-M2039

Отдельно стоящая, печь сВЧ, объем 20 л, механическое управление, тип открывания дверцы ручка, ширина 44.6 см, цвет черный.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-M2039




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
44.6x24.5x36 см
Страна производитель
Китай
Описание
Отдельно стоящая, печь сВЧ, объем 20 л, механическое управление, тип открывания дверцы ручка, ширина 44.6 см, цвет черный.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Hyundai HYM-M2039 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...