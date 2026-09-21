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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая

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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 10
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 11
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 12
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 13
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 14
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 15
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 16
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 17
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 18
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 19
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 20
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 21
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 22
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 23
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 10
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 11
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 12
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 13
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 14
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 15
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 16
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 17
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 18
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 19
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 20
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 21
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 22
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 23
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703975
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
44.6x24.3x33.6см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х36х25
Вес, кг.
12

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая

Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044, мощностью 700 Вт, выполнена в белом цвете, отлично гармонирующем с любым стилем интерьера. Объем СВЧ составляет 20 литров. Как снаружи, так и внутри микроволновой печи есть эмалевое покрытие, которое значительно упрощает процедуры ухода.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044 20л. 700Вт белая




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
44.6x24.3x33.6см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2044, мощностью 700 Вт, выполнена в белом цвете, отлично гармонирующем с любым стилем интерьера. Объем СВЧ составляет 20 литров. Как снаружи, так и внутри микроволновой печи есть эмалевое покрытие, которое значительно упрощает процедуры ухода.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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