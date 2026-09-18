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Микроволновая Печь BBK 20MWS-707M/S 20л. 700Вт серебристый купить с доставкой в Москве
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Микроволновая Печь BBK 20MWS-707M/S 20л. 700Вт серебристый

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Микроволновая Печь BBK 20MWS-707M/S 20л. 700Вт серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 208282
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х36х29
Вес, кг.
11.35

Описание товара Микроволновая Печь BBK 20MWS-707M/S 20л. 700Вт серебристый

Незатейлива и компактна, но при объеме рабочей камеры двадцать литров она справляется с приготовлением, разогревом пищи, а также с деликатной разморозкой необходимых для готовки продуктов.

Отзывы о товаре Микроволновая Печь BBK 20MWS-707M/S 20л. 700Вт серебристый




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Описание
Незатейлива и компактна, но при объеме рабочей камеры двадцать литров она справляется с приготовлением, разогревом пищи, а также с деликатной разморозкой необходимых для готовки продуктов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая Печь BBK 20MWS-707M/S 20л. 700Вт серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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