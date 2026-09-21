Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер для пыли
Емкость пылесборника
3 л
Уровень шума, дБ
88
Мощность всасывания, Вт
400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702175
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
серый
Прочее
автоматическое сматывание шнура
Серия
Starwind SCV2520
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер для пыли
Емкость пылесборника
3 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
88
Функции и особенности
мультициклон
Потребляемая мощность, Вт
2500
Мощность всасывания, Вт
400
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х38х30
Вес, кг.
5
Описание товара Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый
Мощный бытовой пылесос Starwind SCV2520 легко справится с сухим мусором, уборкой щелей и под кроватью, уходом за мебелью и коврами. Используется система «мультициклон», разделяющая попадающий в контейнер воздух от пыли, что важно для постоянной поддержки высокой мощности. Фильтр тонкой очистки не позволит мелким частичкам попасть в воздух или двигатель.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, с контейнером, без мешка
Теги товара: мощные, для сухой уборки, с регулировкой мощности
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
серый
Прочее
автоматическое сматывание шнура
Серия
Starwind SCV2520
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер для пыли
Емкость пылесборника
3 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
88
Развернуть
Функции и особенности
мультициклон
Потребляемая мощность, Вт
2500
Мощность всасывания, Вт
400
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Мощный бытовой пылесос Starwind SCV2520 легко справится с сухим мусором, уборкой щелей и под кроватью, уходом за мебелью и коврами. Используется система «мультициклон», разделяющая попадающий в контейнер воздух от пыли, что важно для постоянной поддержки высокой мощности. Фильтр тонкой очистки не позволит мелким частичкам попасть в воздух или двигатель.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, с контейнером, без мешка
Теги товара: мощные, для сухой уборки, с регулировкой мощности
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, с контейнером, без мешка
Теги товара: мощные, для сухой уборки, с регулировкой мощности
Пылесос Starwind SCV2520 2500Вт красный/серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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