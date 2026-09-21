Наушники JBL JR320 (JBLJR320PUR) Purple
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702068
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Цвет
фиолетовый
Сопротивление
34?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х18х5
Вес, г.
660
Описание товара Наушники JBL JR320 (JBLJR320PUR) Purple
Яркие фиолетовые накладные наушники JBL сразу выделяются из толпы — стильный аксессуар и отличный звук всегда под рукой. Благодаря проводному соединению с длиной кабеля 1,2 метра вы не будете ограничены в движениях, работая за компьютером или расслабляясь перед любимым сериалом. Сопротивление 34? обеспечит качественное звучание на разных устройствах. Встроенный микрофон позволит легко общаться, не снимая наушники. Удобный разъём jack 3.5 mm подходит для большинства современных гаджетов — ваши плейлисты и звонки всегда под контролем.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Цвет
фиолетовый
Сопротивление
34?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Страна производитель
Китай
Яркие фиолетовые накладные наушники JBL сразу выделяются из толпы — стильный аксессуар и отличный звук всегда под рукой. Благодаря проводному соединению с длиной кабеля 1,2 метра вы не будете ограничены в движениях, работая за компьютером или расслабляясь перед любимым сериалом. Сопротивление 34? обеспечит качественное звучание на разных устройствах. Встроенный микрофон позволит легко общаться, не снимая наушники. Удобный разъём jack 3.5 mm подходит для большинства современных гаджетов — ваши плейлисты и звонки всегда под контролем.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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