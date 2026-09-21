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Наушники JBL JR320 (JBLJR320PUR) Purple купить с доставкой в Москве
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Наушники JBL JR320 (JBLJR320PUR) Purple

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Наушники JBL JR320 (JBLJR320PUR) Purple - фото 1
Наушники JBL JR320 (JBLJR320PUR) Purple - фото 2
Наушники JBL JR320 (JBLJR320PUR) Purple - фото 3
Наушники JBL JR320 (JBLJR320PUR) Purple - фото 4
Наушники JBL JR320 (JBLJR320PUR) Purple - фото 5
Наушники JBL JR320 (JBLJR320PUR) Purple - фото 6
Наушники JBL JR320 (JBLJR320PUR) Purple - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
  • Наушники JBL JR320 (JBLJR320PUR) Purple - фото 1
  • Наушники JBL JR320 (JBLJR320PUR) Purple - фото 2
  • Наушники JBL JR320 (JBLJR320PUR) Purple - фото 3
  • Наушники JBL JR320 (JBLJR320PUR) Purple - фото 4
  • Наушники JBL JR320 (JBLJR320PUR) Purple - фото 5
  • Наушники JBL JR320 (JBLJR320PUR) Purple - фото 6
  • Наушники JBL JR320 (JBLJR320PUR) Purple - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702068
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Цвет
фиолетовый
Сопротивление
34?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х18х5
Вес, г.
660

Описание товара Наушники JBL JR320 (JBLJR320PUR) Purple

Яркие фиолетовые накладные наушники JBL сразу выделяются из толпы — стильный аксессуар и отличный звук всегда под рукой. Благодаря проводному соединению с длиной кабеля 1,2 метра вы не будете ограничены в движениях, работая за компьютером или расслабляясь перед любимым сериалом. Сопротивление 34? обеспечит качественное звучание на разных устройствах. Встроенный микрофон позволит легко общаться, не снимая наушники. Удобный разъём jack 3.5 mm подходит для большинства современных гаджетов — ваши плейлисты и звонки всегда под контролем.

Отзывы о товаре Наушники JBL JR320 (JBLJR320PUR) Purple




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Цвет
фиолетовый
Сопротивление
34?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Страна производитель
Китай
Описание
Яркие фиолетовые накладные наушники JBL сразу выделяются из толпы — стильный аксессуар и отличный звук всегда под рукой. Благодаря проводному соединению с длиной кабеля 1,2 метра вы не будете ограничены в движениях, работая за компьютером или расслабляясь перед любимым сериалом. Сопротивление 34? обеспечит качественное звучание на разных устройствах. Встроенный микрофон позволит легко общаться, не снимая наушники. Удобный разъём jack 3.5 mm подходит для большинства современных гаджетов — ваши плейлисты и звонки всегда под контролем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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