Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7BLU) Blue
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Характеристики
Тип товара
Портативная колонка
Звук
моно
Мощность, Вт
25
Беспроводная связь
Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702036
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Портативная колонка
Особенности
влагозащищенный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
25
Количество полос AC
2
Беспроводная связь
Bluetooth
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4800
Время работы, ч
14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х10х10
Вес, г.
940
Описание товара Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7BLU) Blue
JBL Flip 7 не просто воспроизводит музыку - он оживляет ее. Благодаря технологии AI Sound Boost от JBL, звук становится более насыщенным, громким и захватывающим, чем когда-либо прежде. Запускаете ли вы свой любимый плейлист на вечеринке или наслаждаетесь тихим вечером под звездами, Flip 7 обеспечит кристально чистые высокие частоты, глубокие басы и сбалансированный звук, который заполнит все пространство. Ваши друзья и близкие будут поражены тем, как такая компактная колонка может воспроизводить такой большой и великолепный звук.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки
Теги товара: водонепроницаемые
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Бренд
Тип товара
Портативная колонка
Особенности
влагозащищенный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
25
Количество полос AC
2
Беспроводная связь
Bluetooth
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4800
Время работы, ч
14
Страна производитель
Китай
JBL Flip 7 не просто воспроизводит музыку - он оживляет ее. Благодаря технологии AI Sound Boost от JBL, звук становится более насыщенным, громким и захватывающим, чем когда-либо прежде. Запускаете ли вы свой любимый плейлист на вечеринке или наслаждаетесь тихим вечером под звездами, Flip 7 обеспечит кристально чистые высокие частоты, глубокие басы и сбалансированный звук, который заполнит все пространство. Ваши друзья и близкие будут поражены тем, как такая компактная колонка может воспроизводить такой большой и великолепный звук.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки
Теги товара: водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки
Теги товара: водонепроницаемые
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7BLU) Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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