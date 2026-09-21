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Наушники Baseus Bowie E18 Stellar White (A00023800223-00) купить с доставкой в Москве
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Наушники Baseus Bowie E18 Stellar White (A00023800223-00)

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Наушники Baseus Bowie E18 Stellar White (A00023800223-00) - фото 1
Наушники Baseus Bowie E18 Stellar White (A00023800223-00) - фото 2
Наушники Baseus Bowie E18 Stellar White (A00023800223-00) - фото 3
Наушники Baseus Bowie E18 Stellar White (A00023800223-00) - фото 4
Наушники Baseus Bowie E18 Stellar White (A00023800223-00) - фото 5
Наушники Baseus Bowie E18 Stellar White (A00023800223-00) - фото 6
Наушники Baseus Bowie E18 Stellar White (A00023800223-00) - фото 7
Наушники Baseus Bowie E18 Stellar White (A00023800223-00) - фото 8
Наушники Baseus Bowie E18 Stellar White (A00023800223-00) - фото 9
Наушники Baseus Bowie E18 Stellar White (A00023800223-00) - фото 10
Наушники Baseus Bowie E18 Stellar White (A00023800223-00) - фото 11
Наушники Baseus Bowie E18 Stellar White (A00023800223-00) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Baseus Bowie E18 Stellar White (A00023800223-00) - фото 1
  • Наушники Baseus Bowie E18 Stellar White (A00023800223-00) - фото 2
  • Наушники Baseus Bowie E18 Stellar White (A00023800223-00) - фото 3
  • Наушники Baseus Bowie E18 Stellar White (A00023800223-00) - фото 4
  • Наушники Baseus Bowie E18 Stellar White (A00023800223-00) - фото 5
  • Наушники Baseus Bowie E18 Stellar White (A00023800223-00) - фото 6
  • Наушники Baseus Bowie E18 Stellar White (A00023800223-00) - фото 7
  • Наушники Baseus Bowie E18 Stellar White (A00023800223-00) - фото 8
  • Наушники Baseus Bowie E18 Stellar White (A00023800223-00) - фото 9
  • Наушники Baseus Bowie E18 Stellar White (A00023800223-00) - фото 10
  • Наушники Baseus Bowie E18 Stellar White (A00023800223-00) - фото 11
  • Наушники Baseus Bowie E18 Stellar White (A00023800223-00) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702006
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
10х10х4
Вес, г.
130

Описание товара Наушники Baseus Bowie E18 Stellar White (A00023800223-00)

Наушники TWS Bowie E18 выполнены в белом корпусе с внутриканальной конструкцией. При помощи силиконовых амбушюр устройство плотно вставляется в ушные каналы, не выпадает при интенсивных движениях. Наушники занимают горизонтальное положение в зарядном футляре, в котором установлен аккумулятор емкостью 300 мА·ч. Зарядка в кейсе увеличивает время автономной работы устройства до 25 ч.

Отзывы о товаре Наушники Baseus Bowie E18 Stellar White (A00023800223-00)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Наушники
Описание
Наушники TWS Bowie E18 выполнены в белом корпусе с внутриканальной конструкцией. При помощи силиконовых амбушюр устройство плотно вставляется в ушные каналы, не выпадает при интенсивных движениях. Наушники занимают горизонтальное положение в зарядном футляре, в котором установлен аккумулятор емкостью 300 мА·ч. Зарядка в кейсе увеличивает время автономной работы устройства до 25 ч.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Baseus Bowie E18 Stellar White (A00023800223-00) - купить по цене 1010 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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