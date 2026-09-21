Наушники Baseus Bowie E18 Stellar White (A00023800223-00)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702006
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х10х4
Вес, г.
130
Описание товара Наушники Baseus Bowie E18 Stellar White (A00023800223-00)
Наушники TWS Bowie E18 выполнены в белом корпусе с внутриканальной конструкцией. При помощи силиконовых амбушюр устройство плотно вставляется в ушные каналы, не выпадает при интенсивных движениях. Наушники занимают горизонтальное положение в зарядном футляре, в котором установлен аккумулятор емкостью 300 мА·ч. Зарядка в кейсе увеличивает время автономной работы устройства до 25 ч.
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Наушники TWS Bowie E18 выполнены в белом корпусе с внутриканальной конструкцией. При помощи силиконовых амбушюр устройство плотно вставляется в ушные каналы, не выпадает при интенсивных движениях. Наушники занимают горизонтальное положение в зарядном футляре, в котором установлен аккумулятор емкостью 300 мА·ч. Зарядка в кейсе увеличивает время автономной работы устройства до 25 ч.
Наушники Baseus Bowie E18 Stellar White (A00023800223-00) - купить по цене 1010 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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