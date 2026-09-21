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Мойка высокого давления Ryobi RY140PWA-P 5133005423 купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления Ryobi RY140PWA-P 5133005423

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Мойка высокого давления Ryobi RY140PWA-P 5133005423 - фото 1
Мойка высокого давления Ryobi RY140PWA-P 5133005423 - фото 2
Мойка высокого давления Ryobi RY140PWA-P 5133005423 - фото 3
Мойка высокого давления Ryobi RY140PWA-P 5133005423 - фото 4
Мойка высокого давления Ryobi RY140PWA-P 5133005423 - фото 5
Мойка высокого давления Ryobi RY140PWA-P 5133005423 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Производительность
25200
Подогрев воды
да
Функция автоматического отключения
да
  • Мойка высокого давления Ryobi RY140PWA-P 5133005423 - фото 1
  • Мойка высокого давления Ryobi RY140PWA-P 5133005423 - фото 2
  • Мойка высокого давления Ryobi RY140PWA-P 5133005423 - фото 3
  • Мойка высокого давления Ryobi RY140PWA-P 5133005423 - фото 4
  • Мойка высокого давления Ryobi RY140PWA-P 5133005423 - фото 5
  • Мойка высокого давления Ryobi RY140PWA-P 5133005423 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701978
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Мойки высокого давления
Максимальное давление
140
Грязевая фреза комплекте
да
Производительность
25200
Подогрев воды
да
Забор воды
да
Насадки
да
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
да
Ширина, см
320
Высота, см
525
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х72х48
Вес, кг.
15

Описание товара Мойка высокого давления Ryobi RY140PWA-P 5133005423

Мойка высокого давления Ryobi RY140PWA-P 5133005423 предназначена для домашнего использования. Применяется для очистки машин, транспортных средств, инструментов, фасадов, террас, полов и бетонных дорожек путем удаления стойких загрязнений с использованием чистой воды с или без чистящего моющего средства.

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Ryobi RY140PWA-P 5133005423




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Мойки высокого давления
Максимальное давление
140
Грязевая фреза комплекте
да
Производительность
25200
Подогрев воды
да
Забор воды
да
Насадки
да
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
да
Ширина, см
320
Высота, см
525
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мойка высокого давления Ryobi RY140PWA-P 5133005423 предназначена для домашнего использования. Применяется для очистки машин, транспортных средств, инструментов, фасадов, террас, полов и бетонных дорожек путем удаления стойких загрязнений с использованием чистой воды с или без чистящего моющего средства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления Ryobi RY140PWA-P 5133005423 - стоимость товара 25470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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