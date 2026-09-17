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Мойка высокого давления Bosch Advanced Aquatak 150 06008A7700 купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления Bosch Advanced Aquatak 150 06008A7700

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Мойка высокого давления Bosch Advanced Aquatak 150 06008A7700 - фото 1
Мойка высокого давления Bosch Advanced Aquatak 150 06008A7700 - фото 2
Мойка высокого давления Bosch Advanced Aquatak 150 06008A7700 - фото 3
Мойка высокого давления Bosch Advanced Aquatak 150 06008A7700 - фото 4
Мойка высокого давления Bosch Advanced Aquatak 150 06008A7700 - фото 5
Мойка высокого давления Bosch Advanced Aquatak 150 06008A7700 - фото 6
Мойка высокого давления Bosch Advanced Aquatak 150 06008A7700 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Мощность двигателя
2200
Производительность
0
Подогрев воды
да
Максимальное рабочее давление
150
Функция автоматического отключения
да
  • Мойка высокого давления Bosch Advanced Aquatak 150 06008A7700 - фото 1
  • Мойка высокого давления Bosch Advanced Aquatak 150 06008A7700 - фото 2
  • Мойка высокого давления Bosch Advanced Aquatak 150 06008A7700 - фото 3
  • Мойка высокого давления Bosch Advanced Aquatak 150 06008A7700 - фото 4
  • Мойка высокого давления Bosch Advanced Aquatak 150 06008A7700 - фото 5
  • Мойка высокого давления Bosch Advanced Aquatak 150 06008A7700 - фото 6
  • Мойка высокого давления Bosch Advanced Aquatak 150 06008A7700 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 140912
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Мойки высокого давления
Максимальное давление
150
Мощность двигателя
2200
Производительность
0
Подогрев воды
да
Максимальное рабочее давление
150
Забор воды
да
Насадки
нет
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
да
Ширина, см
400
Высота, см
910
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.4х0.4
Вес, кг.
32.7

Описание товара Мойка высокого давления Bosch Advanced Aquatak 150 06008A7700

Бытовая, максимальное давление: 150 бар, производительность: 480 л/час, возможность использования моющего средства, вес: 21.1 кг

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Bosch Advanced Aquatak 150 06008A7700




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Мойки высокого давления
Максимальное давление
150
Мощность двигателя
2200
Производительность
0
Подогрев воды
да
Максимальное рабочее давление
150
Забор воды
да
Насадки
нет
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
да
Ширина, см
400
Развернуть
Высота, см
910
Страна производитель
Китай
Описание
Бытовая, максимальное давление: 150 бар, производительность: 480 л/час, возможность использования моющего средства, вес: 21.1 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления Bosch Advanced Aquatak 150 06008A7700 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 34420 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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