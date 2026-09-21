Ноутбук Huawei MateBook D14 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Space Grey (53014BSB)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Huawei MateBook D14 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD+/60Hz/NoOS/Space Grey (53014BSB)
**Ноутбук Huawei MateBook D14 (53014BSB) Space Grey** Huawei MateBook D14 — это мощный и стильный ноутбук, который станет вашим надёжным помощником в работе и развлечениях. Он оснащён процессором Intel Core i5-13420H, 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 512 ГБ, что обеспечивает высокую производительность и быструю загрузку операционной системы и приложений. Ноутбук имеет элегантный дизайн в сером цвете и компактные размеры, что делает его удобным для переноски. Благодаря IPS-дисплею с разрешением FHD+ и частотой обновления 60 Гц, вы сможете наслаждаться ярким и чётким изображением при просмотре видео, играх и работе с документами. Этот ноутбук идеально подойдёт для работы, учёбы и развлечений. Он станет вашим верным спутником в повседневной жизни и поможет вам решать любые задачи.
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