Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204)
Ноутбук iRU — это высокопроизводительное устройство, которое удовлетворит потребности как профессионалов, так и обычных пользователей. Этот ноутбук оснащен процессором Intel, гарантирующим стабильную и быструю работу. Устройство поддерживает новейшую версию Bluetooth v5.0, обеспечивая быструю и надежную передачу данных. Вес устройства составляет всего 1,78 кг, что делает его удобным для переноски и использования в дороге. Графические возможности ноутбука обеспечиваются встроенным контроллером Intel UHD Graphics, что идеально подходит для работы с графикой и просмотра мультимедийного контента. Большой 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 и IPS-матрицей обеспечивает четкое изображение и яркие цвета, что делает работу за ним комфортной в любых условиях. Для удобства хранения данных в ноутбуке установлен SSD объемом 512 ГБ, а объем оперативной памяти составляет 16 ГБ DDR4, что способствует быстрой и плавной многозадачности. Встроенный кард-ридер станет полезным дополнением для тех, кто часто работает с различными носителями информации. Корпус устройства выполнен из пластика, который обеспечивает прочность и легкость конструкции. Ноутбук работает под управлением операционной системы Windows 11 Pro, предоставляя доступ к последним функциям и улучшениям от Microsoft. Произведенный в Китае, ноутбук iRU сочетает в себе надежность и современные технологии, соответствуя самым высоким стандартам. Это идеальный выбор для тех, кто ищет производительный и функциональный ноутбук для работы и развлечений.
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Отзывы о товаре Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204)