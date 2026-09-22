Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4163 15.6" IPS FHD blue (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4163 15.6" IPS FHD blue (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS)
Ноутбук Asus представляет собой стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Этот ноутбук оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей, обеспечивающим яркие и четкие изображения. Сердцем устройства является мощный процессор Intel с 10 ядрами, который гарантирует высокую производительность и скорость работы. Объем оперативной памяти в 16 ГБ позволяет справляться с многозадачностью и запускать ресурсоемкие приложения без задержек. Хранилище представлено быстрым SSD-диском объемом 512 ГБ, что обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточное пространство для хранения данных. Ноутбук имеет корпус из пластика, выполненный в современном дизайне, что делает его легким и мобильным - всего 1,7 кг. Это делает его отличным выбором для тех, кто часто работает в пути. Для быстрого и удобного обмена данными предусмотрена поддержка Bluetooth версии 5.2, а также наличие одного порта USB 2.0. Подсветка клавиатуры обеспечивает комфортную работу в условиях низкой освещенности. Устройство поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет пользователю самостоятельно выбирать наиболее подходящую под свои нужды. Произведенный в Китае, этот ноутбук Asus сочетает в себе качество и инновации, характерные для производителя, и обеспечивает надежность и эффективность в ежедневной работе.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4163 15.6" IPS FHD blue (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS)