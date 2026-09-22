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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4163 15.6" IPS FHD blue (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4163 15.6" IPS FHD blue (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS)

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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4163 15.6&quot; IPS FHD blue (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 1
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4163 15.6&quot; IPS FHD blue (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 2
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4163 15.6&quot; IPS FHD blue (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 3
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4163 15.6&quot; IPS FHD blue (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 4
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4163 15.6&quot; IPS FHD blue (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 5
Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4163 15.6&quot; IPS FHD blue (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4163 15.6&quot; IPS FHD blue (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 1
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4163 15.6&quot; IPS FHD blue (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 2
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4163 15.6&quot; IPS FHD blue (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 3
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4163 15.6&quot; IPS FHD blue (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 4
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4163 15.6&quot; IPS FHD blue (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 5
  • Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4163 15.6&quot; IPS FHD blue (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 290 руб. 
Начислим 1141 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729657
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4163 15.6" IPS FHD blue (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS)
71 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х55х31
Вес, кг.
1.7

Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4163 15.6" IPS FHD blue (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS)

Ноутбук Asus представляет собой стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Этот ноутбук оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей, обеспечивающим яркие и четкие изображения. Сердцем устройства является мощный процессор Intel с 10 ядрами, который гарантирует высокую производительность и скорость работы. Объем оперативной памяти в 16 ГБ позволяет справляться с многозадачностью и запускать ресурсоемкие приложения без задержек. Хранилище представлено быстрым SSD-диском объемом 512 ГБ, что обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточное пространство для хранения данных. Ноутбук имеет корпус из пластика, выполненный в современном дизайне, что делает его легким и мобильным - всего 1,7 кг. Это делает его отличным выбором для тех, кто часто работает в пути. Для быстрого и удобного обмена данными предусмотрена поддержка Bluetooth версии 5.2, а также наличие одного порта USB 2.0. Подсветка клавиатуры обеспечивает комфортную работу в условиях низкой освещенности. Устройство поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет пользователю самостоятельно выбирать наиболее подходящую под свои нужды. Произведенный в Китае, этот ноутбук Asus сочетает в себе качество и инновации, характерные для производителя, и обеспечивает надежность и эффективность в ежедневной работе.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4163 15.6" IPS FHD blue (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus представляет собой стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Этот ноутбук оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей, обеспечивающим яркие и четкие изображения. Сердцем устройства является мощный процессор Intel с 10 ядрами, который гарантирует высокую производительность и скорость работы. Объем оперативной памяти в 16 ГБ позволяет справляться с многозадачностью и запускать ресурсоемкие приложения без задержек. Хранилище представлено быстрым SSD-диском объемом 512 ГБ, что обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточное пространство для хранения данных. Ноутбук имеет корпус из пластика, выполненный в современном дизайне, что делает его легким и мобильным - всего 1,7 кг. Это делает его отличным выбором для тех, кто часто работает в пути. Для быстрого и удобного обмена данными предусмотрена поддержка Bluetooth версии 5.2, а также наличие одного порта USB 2.0. Подсветка клавиатуры обеспечивает комфортную работу в условиях низкой освещенности. Устройство поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет пользователю самостоятельно выбирать наиболее подходящую под свои нужды. Произведенный в Китае, этот ноутбук Asus сочетает в себе качество и инновации, характерные для производителя, и обеспечивает надежность и эффективность в ежедневной работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ4163 15.6" IPS FHD blue (Core 7 150U, 16Gb, 512Gb SSD, Intel Graphics, noOS) - по цене 71290 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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