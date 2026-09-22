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Ноутбук TECNO MegaBook K16SFA AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb/SSD1Tb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.76kg (71005000409) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук TECNO MegaBook K16SFA AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb/SSD1Tb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.76kg (71005000409)

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Ноутбук TECNO MegaBook K16SFA AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.76kg (71005000409) - фото 1
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Ноутбук TECNO MegaBook K16SFA AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.76kg (71005000409) - фото 5
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Ноутбук TECNO MegaBook K16SFA AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.76kg (71005000409) - фото 7
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Ноутбук TECNO MegaBook K16SFA AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.76kg (71005000409) - фото 9
Ноутбук TECNO MegaBook K16SFA AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.76kg (71005000409) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Tecno MegaBook K15SFA
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
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  • Ноутбук TECNO MegaBook K16SFA AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.76kg (71005000409) - фото 4
  • Ноутбук TECNO MegaBook K16SFA AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.76kg (71005000409) - фото 5
  • Ноутбук TECNO MegaBook K16SFA AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.76kg (71005000409) - фото 6
  • Ноутбук TECNO MegaBook K16SFA AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.76kg (71005000409) - фото 7
  • Ноутбук TECNO MegaBook K16SFA AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.76kg (71005000409) - фото 8
  • Ноутбук TECNO MegaBook K16SFA AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.76kg (71005000409) - фото 9
  • Ноутбук TECNO MegaBook K16SFA AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.76kg (71005000409) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729535
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Tecno MegaBook K15SFA
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7735HS
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х30х7
Вес, кг.
1.76

Описание товара Ноутбук TECNO MegaBook K16SFA AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb/SSD1Tb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.76kg (71005000409)

Ноутбук TECNO представляет собой мощное и современное устройство, идеально подходящее для работы, учебы и развлечений. Элегантный серебристый корпус придает ноутбуку стильный и современный вид, который гармонично вписывается в любую обстановку. Дисплей с диагональю 16 дюймов обеспечивает потрясающее качество изображения благодаря разрешению 1920x1200 пикселей и матрице IPS. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что гарантирует превосходное отображение графики и плавность в движениях. В основе ноутбука лежит производительный процессор AMD Ryzen 7 с тактовой частотой 3,3 ГГц и 6 ядрами, что обеспечивает высокую скорость и многозадачность в работе. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ типа LPDDR5, что позволяет без проблем запускать одновременно несколько приложений и работать с требовательными программами. Для хранения данных установлен SSD накопитель объемом 1024 ГБ, который обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений, а также обширное пространство для хранения файлов и документов. Управляется ноутбук операционной системой Windows 11 Home, предлагающей современные функции и удобный интерфейс для пользователя. Ноутбук TECNO — это надежный и производительный инструмент, который станет вашим незаменимым помощником на каждый день.

Отзывы о товаре Ноутбук TECNO MegaBook K16SFA AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb/SSD1Tb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.76kg (71005000409)




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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Tecno MegaBook K15SFA
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Развернуть
Модель процессора
7735HS
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук TECNO представляет собой мощное и современное устройство, идеально подходящее для работы, учебы и развлечений. Элегантный серебристый корпус придает ноутбуку стильный и современный вид, который гармонично вписывается в любую обстановку. Дисплей с диагональю 16 дюймов обеспечивает потрясающее качество изображения благодаря разрешению 1920x1200 пикселей и матрице IPS. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что гарантирует превосходное отображение графики и плавность в движениях. В основе ноутбука лежит производительный процессор AMD Ryzen 7 с тактовой частотой 3,3 ГГц и 6 ядрами, что обеспечивает высокую скорость и многозадачность в работе. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ типа LPDDR5, что позволяет без проблем запускать одновременно несколько приложений и работать с требовательными программами. Для хранения данных установлен SSD накопитель объемом 1024 ГБ, который обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений, а также обширное пространство для хранения файлов и документов. Управляется ноутбук операционной системой Windows 11 Home, предлагающей современные функции и удобный интерфейс для пользователя. Ноутбук TECNO — это надежный и производительный инструмент, который станет вашим незаменимым помощником на каждый день.
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Отзывы


Ноутбук TECNO MegaBook K16SFA AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb/SSD1Tb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.76kg (71005000409) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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