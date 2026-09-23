Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142315)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142315)
Ноутбук iRU — идеальное сочетание производительности и стиля, созданное для современных пользователей, которым необходима надежность и скорость. Этот элегантный ноутбук весом всего 1,76 кг выполнен в прочном металлическом корпусе серого цвета, что придает ему изысканный и современный внешний вид. Оснащенный 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920x1200, ноутбук обеспечивает яркое и четкое изображение, что делает его идеальным для работы с графикой и просмотра мультимедийного контента. Встроенная графика Intel UHD Graphics обеспечивает достойную производительность для повседневных задач и мультимедиа. Производительность устройства обеспечивается мощным процессором Intel и 16 Гб оперативной памяти типа DDR4, что гарантирует плавную работу и многозадачность. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 256 Гб, который обеспечивает быстрый доступ и надежность. Встроенный картридер делает работу с внешними носителями удобной и быстрой. А благодаря поддержке Bluetooth версии v5.2 вы сможете легко подключать беспроводные устройства и аксессуары. Ноутбук iRU поставляется с операционной системой Windows 11 Pro, которая предлагает усовершенствованный пользовательский интерфейс и повышенную безопасность. Этот ноутбук — идеальный выбор для профессионалов и активных пользователей, ценящих высокую производительность в сочетании с изысканным дизайном.
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Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2142315)