Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148024)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148024)
Ноутбук iRU — это сочетание производительности и элегантного дизайна, которое подойдет как для работы, так и для развлечений. Он оснащен 15,6-дюймовым экраном с матрицей типа IPS и разрешением 1920x1080, что обеспечивает четкое изображение и насыщенные цвета, идеально подходящие для просмотра фильмов и работы с графикой. Основой ноутбука является процессор Intel с тактовой частотой 1,2 ГГц, который в сочетании с 16 Гб оперативной памяти типа DDR5 обеспечивает быструю и плавную работу даже в многозадачном режиме. За графические задачи отвечает встроенный графический контроллер Intel UHD Graphics, который позволяет наслаждаться качественной графикой. Система хранения представлена высокоскоростным SSD объемом 512 Гб, что обеспечивает молниеносный запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения всех ваших файлов. Встроенный кард-ридер добавляет удобства для пользователей, работающих с картами памяти. Ноутбук поддерживает беспроводное подключение по технологии Bluetooth версии 5.2, гарантируя надежную и быструю связь с различными устройствами. Операционная система DOS предоставляет пользователю возможность установить программное обеспечение по своему выбору. Элегантный черный цвет корпуса добавляет стилю и подчеркивает универсальность использования ноутбука как в офисе, так и дома. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что достаточно для комфортной работы с различными материалами. Ноутбук iRU — это надежный инструмент для выполнения повседневных задач и развлечений, предлагающий современные технологии и стильный дизайн.
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Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i3 1315U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148024)