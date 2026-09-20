Top.Mail.Ru
Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLG-X gray 16" (53013YDL) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLG-X gray 16" (53013YDL)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLG-X gray 16&quot; (53013YDL) - фото 1
Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLG-X gray 16&quot; (53013YDL) - фото 2
Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLG-X gray 16&quot; (53013YDL) - фото 3
Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLG-X gray 16&quot; (53013YDL) - фото 4
Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLG-X gray 16&quot; (53013YDL) - фото 5
Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLG-X gray 16&quot; (53013YDL) - фото 6
Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLG-X gray 16&quot; (53013YDL) - фото 7
Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLG-X gray 16&quot; (53013YDL) - фото 8
Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLG-X gray 16&quot; (53013YDL) - фото 9
Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLG-X gray 16&quot; (53013YDL) - фото 10
Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLG-X gray 16&quot; (53013YDL) - фото 11
Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLG-X gray 16&quot; (53013YDL) - фото 12
Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLG-X gray 16&quot; (53013YDL) - фото 13
Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLG-X gray 16&quot; (53013YDL) - фото 14
Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLG-X gray 16&quot; (53013YDL) - фото 15
Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLG-X gray 16&quot; (53013YDL) - фото 16
Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLG-X gray 16&quot; (53013YDL) - фото 17
Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLG-X gray 16&quot; (53013YDL) - фото 18
Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLG-X gray 16&quot; (53013YDL) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Huawei MateBook D
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLG-X gray 16&quot; (53013YDL) - фото 1
  • Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLG-X gray 16&quot; (53013YDL) - фото 2
  • Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLG-X gray 16&quot; (53013YDL) - фото 3
  • Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLG-X gray 16&quot; (53013YDL) - фото 4
  • Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLG-X gray 16&quot; (53013YDL) - фото 5
  • Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLG-X gray 16&quot; (53013YDL) - фото 6
  • Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLG-X gray 16&quot; (53013YDL) - фото 7
  • Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLG-X gray 16&quot; (53013YDL) - фото 8
  • Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLG-X gray 16&quot; (53013YDL) - фото 9
  • Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLG-X gray 16&quot; (53013YDL) - фото 10
  • Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLG-X gray 16&quot; (53013YDL) - фото 11
  • Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLG-X gray 16&quot; (53013YDL) - фото 12
  • Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLG-X gray 16&quot; (53013YDL) - фото 13
  • Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLG-X gray 16&quot; (53013YDL) - фото 14
  • Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLG-X gray 16&quot; (53013YDL) - фото 15
  • Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLG-X gray 16&quot; (53013YDL) - фото 16
  • Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLG-X gray 16&quot; (53013YDL) - фото 17
  • Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLG-X gray 16&quot; (53013YDL) - фото 18
  • Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLG-X gray 16&quot; (53013YDL) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 657189
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Huawei MateBook D
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х32х6
Вес, кг.
2.48

Описание товара Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLG-X gray 16" (53013YDL)

Для кого и под какие задачи

Huawei MateBook D16 ориентирован на пользователей, которым важен баланс между производительностью и мобильностью. 16-дюймовый формат делает его отличным выбором для работы с документами, многооконного режима и комфортного просмотра контента. Ноутбук прекрасно справляется с офисными задачами, веб-серфингом, учебой и легкой графикой, предлагая больше рабочего пространства по сравнению с типичными 14-15-дюймовыми моделями при сохранении относительно компактных габаритов.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel Core i5 12450H обеспечивает уверенную производительность в повседневных задачах благодаря 8 ядрам (4 производительных + 4 энергоэффективных) и поддержке многопоточности. Встроенная графика Intel Iris Xe способна запускать простые игры и справляется с базовой обработкой фото, хотя для серьезного гейминга или профессиональной работы с графикой потребуется более мощное решение. Связка процессора и интегрированной графики оптимально подходит для работы с офисными приложениями, браузером и потоковым видео.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920?1200 пикселей (формат 16:10) обеспечивает качественное изображение с хорошими углами обзора. Соотношение сторон 16:10 дает больше вертикального пространства для работы с документами и веб-страницами по сравнению с традиционным 16:9. Матовое покрытие эффективно борется с бликами, а IPS-матрица гарантирует точную цветопередачу, достаточную для повседневной работы и развлечений.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4x обеспечивают плавную работу в многозадачном режиме и достаточны для большинства повседневных сценариев. SSD-накопитель объемом 512 ГБ работает по протоколу NVMe, что гарантирует быструю загрузку системы и запуск приложений. Стоит учитывать, что память припаяна к материнской плате, поэтому увеличить её объем после покупки не получится.

Корпус, охлаждение и автономность

Металлический корпус обеспечивает премиальные ощущения и хорошую жесткость конструкции. Несмотря на большой экран, ноутбук остается относительно тонким и легким для своего класса. Система охлаждения справляется с температурами в повседневных задачах, хотя под длительной нагрузкой может быть слышен шум вентиляторов. Батарея обеспечивает до 7-8 часов автономной работы при обычном использовании, что достаточно для рабочего дня.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Набор портов включает два USB Type-C (один с поддержкой зарядки), два USB Type-A, HDMI и аудиоразъем. Поддержка современных стандартов Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Ноутбук оснащен качественной веб-камерой с разрешением 1080p, полноразмерной клавиатурой с подсветкой и цифровым блоком, а также сканером отпечатков пальцев в кнопке питания. Предустановленная Windows 11 готова к работе сразу после покупки.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что память не поддается модернизации, поэтому важно сразу брать конфигурацию с достаточным объемом ОЗУ. Встроенная графика ограничивает возможности в играх и профессиональных графических приложениях. Для тех, кто часто работает вне дома, важным преимуществом станет поддержка быстрой зарядки через USB-C. Ноутбук оптимально подойдет для работы с документами, учебы и развлечений, но пользователям, нуждающимся в серьезной графической мощности, стоит присмотреться к моделям с дискретной видеокартой.

Отзывы о товаре Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLG-X gray 16" (53013YDL)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Huawei MateBook D
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Huawei MateBook D16 ориентирован на пользователей, которым важен баланс между производительностью и мобильностью. 16-дюймовый формат делает его отличным выбором для работы с документами, многооконного режима и комфортного просмотра контента. Ноутбук прекрасно справляется с офисными задачами, веб-серфингом, учебой и легкой графикой, предлагая больше рабочего пространства по сравнению с типичными 14-15-дюймовыми моделями при сохранении относительно компактных габаритов.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel Core i5 12450H обеспечивает уверенную производительность в повседневных задачах благодаря 8 ядрам (4 производительных + 4 энергоэффективных) и поддержке многопоточности. Встроенная графика Intel Iris Xe способна запускать простые игры и справляется с базовой обработкой фото, хотя для серьезного гейминга или профессиональной работы с графикой потребуется более мощное решение. Связка процессора и интегрированной графики оптимально подходит для работы с офисными приложениями, браузером и потоковым видео.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920?1200 пикселей (формат 16:10) обеспечивает качественное изображение с хорошими углами обзора. Соотношение сторон 16:10 дает больше вертикального пространства для работы с документами и веб-страницами по сравнению с традиционным 16:9. Матовое покрытие эффективно борется с бликами, а IPS-матрица гарантирует точную цветопередачу, достаточную для повседневной работы и развлечений.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4x обеспечивают плавную работу в многозадачном режиме и достаточны для большинства повседневных сценариев. SSD-накопитель объемом 512 ГБ работает по протоколу NVMe, что гарантирует быструю загрузку системы и запуск приложений. Стоит учитывать, что память припаяна к материнской плате, поэтому увеличить её объем после покупки не получится.

Корпус, охлаждение и автономность

Металлический корпус обеспечивает премиальные ощущения и хорошую жесткость конструкции. Несмотря на большой экран, ноутбук остается относительно тонким и легким для своего класса. Система охлаждения справляется с температурами в повседневных задачах, хотя под длительной нагрузкой может быть слышен шум вентиляторов. Батарея обеспечивает до 7-8 часов автономной работы при обычном использовании, что достаточно для рабочего дня.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Набор портов включает два USB Type-C (один с поддержкой зарядки), два USB Type-A, HDMI и аудиоразъем. Поддержка современных стандартов Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Ноутбук оснащен качественной веб-камерой с разрешением 1080p, полноразмерной клавиатурой с подсветкой и цифровым блоком, а также сканером отпечатков пальцев в кнопке питания. Предустановленная Windows 11 готова к работе сразу после покупки.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что память не поддается модернизации, поэтому важно сразу брать конфигурацию с достаточным объемом ОЗУ. Встроенная графика ограничивает возможности в играх и профессиональных графических приложениях. Для тех, кто часто работает вне дома, важным преимуществом станет поддержка быстрой зарядки через USB-C. Ноутбук оптимально подойдет для работы с документами, учебы и развлечений, но пользователям, нуждающимся в серьезной графической мощности, стоит присмотреться к моделям с дискретной видеокартой.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLG-X gray 16" (53013YDL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...