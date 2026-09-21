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Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW05) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW05)

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Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW05) - фото 1
Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW05) - фото 2
Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW05) - фото 3
Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW05) - фото 4
Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW05) - фото 5
Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW05) - фото 6
Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW05) - фото 7
Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW05) - фото 8
Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW05) - фото 9
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Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW05) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Digma Pro Breve
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW05) - фото 3
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  • Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW05) - фото 5
  • Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW05) - фото 6
  • Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW05) - фото 7
  • Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW05) - фото 8
  • Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW05) - фото 9
  • Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW05) - фото 10
  • Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW05) - фото 11
  • Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW05) - фото 12
  • Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW05) - фото 13
  • Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW05) - фото 14
  • Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW05) - фото 15
  • Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW05) - фото 16
  • Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW05) - фото 17
  • Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW05) - фото 18
  • Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW05) - фото 19
  • Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW05) - фото 20
  • Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW05) - фото 21
  • Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW05) - фото 22
  • Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW05) - фото 23
  • Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW05) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713514
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Digma Pro Breve
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
AMD Ryzen 7 7730U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51.3 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3.33

Описание товара Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW05)

Для кого и под какие задачи

Ноутбук Digma Pro Breve ориентирован на пользователей, которым важна высокая производительность в офисных и повседневных задачах при разумной цене. Восьмиядерный процессор и 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают комфортную работу с документами, таблицами и презентациями, а также многозадачность при одновременном использовании нескольких программ и десятков вкладок браузера. Модель подойдет для учебы, удаленной работы и решения базовых задач с фото и видео.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука - энергоэффективный процессор AMD Ryzen 7 7730U с 8 ядрами и 16 потоками, обеспечивающий высокую производительность в офисных приложениях и веб-серфинге. Встроенная графика AMD Radeon достаточна для работы с фото, воспроизведения 4K-видео и запуска нетребовательных игр. Связка процессора и интегрированной графики оптимальна для работы с документами, презентациями и легкой обработки медиаконтента.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица хорошо подходит для работы с текстом, таблицами и веб-страницами, а также для просмотра фильмов и сериалов. IPS-технология гарантирует стабильную цветопередачу и комфортную работу в течение длительного времени без усталости глаз.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество программ и браузерных вкладок без заметных подтормаживаний. Быстрый SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает моментальную загрузку системы и быстрый запуск приложений. Такой объем достаточен для хранения операционной системы, основных программ и рабочих файлов.

Корпус, охлаждение и автономность

Серебристый корпус выглядит строго и профессионально, что важно для деловой среды. Система охлаждения справляется с тепловыделением энергоэффективного процессора без чрезмерного шума. Конструкция оптимизирована для длительной работы в офисных условиях, а масса и габариты позволяют при необходимости брать ноутбук на встречи или работать из дома.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Pro расширяет возможности для корпоративного использования, включая управление безопасностью и подключение к домену. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что встроенная графика имеет ограничения в ресурсоемких задачах и современных играх. Для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель, так как объем SSD составляет 512 ГБ. Модель оптимально подойдет офисным работникам, студентам и пользователям, которым важна надежная работа в документах и браузере, но не требуется мощная графическая подсистема для игр или профессиональной обработки видео.

Отзывы о товаре Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW05)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Digma Pro Breve
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
AMD Ryzen 7 7730U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51.3 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Ноутбук Digma Pro Breve ориентирован на пользователей, которым важна высокая производительность в офисных и повседневных задачах при разумной цене. Восьмиядерный процессор и 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают комфортную работу с документами, таблицами и презентациями, а также многозадачность при одновременном использовании нескольких программ и десятков вкладок браузера. Модель подойдет для учебы, удаленной работы и решения базовых задач с фото и видео.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука - энергоэффективный процессор AMD Ryzen 7 7730U с 8 ядрами и 16 потоками, обеспечивающий высокую производительность в офисных приложениях и веб-серфинге. Встроенная графика AMD Radeon достаточна для работы с фото, воспроизведения 4K-видео и запуска нетребовательных игр. Связка процессора и интегрированной графики оптимальна для работы с документами, презентациями и легкой обработки медиаконтента.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица хорошо подходит для работы с текстом, таблицами и веб-страницами, а также для просмотра фильмов и сериалов. IPS-технология гарантирует стабильную цветопередачу и комфортную работу в течение длительного времени без усталости глаз.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество программ и браузерных вкладок без заметных подтормаживаний. Быстрый SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает моментальную загрузку системы и быстрый запуск приложений. Такой объем достаточен для хранения операционной системы, основных программ и рабочих файлов.

Корпус, охлаждение и автономность

Серебристый корпус выглядит строго и профессионально, что важно для деловой среды. Система охлаждения справляется с тепловыделением энергоэффективного процессора без чрезмерного шума. Конструкция оптимизирована для длительной работы в офисных условиях, а масса и габариты позволяют при необходимости брать ноутбук на встречи или работать из дома.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Pro расширяет возможности для корпоративного использования, включая управление безопасностью и подключение к домену. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что встроенная графика имеет ограничения в ресурсоемких задачах и современных играх. Для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель, так как объем SSD составляет 512 ГБ. Модель оптимально подойдет офисным работникам, студентам и пользователям, которым важна надежная работа в документах и браузере, но не требуется мощная графическая подсистема для игр или профессиональной обработки видео.

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Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW05) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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