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Ноутбук ASUS Vivobook 16 R1605VA-MB998 Intel Core i5-1335U/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.88kg (90NB10N3-M01840) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук ASUS Vivobook 16 R1605VA-MB998 Intel Core i5-1335U/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.88kg (90NB10N3-M01840)

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Ноутбук ASUS Vivobook 16 R1605VA-MB998 Intel Core i5-1335U/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.88kg (90NB10N3-M01840) - фото 1
Ноутбук ASUS Vivobook 16 R1605VA-MB998 Intel Core i5-1335U/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.88kg (90NB10N3-M01840) - фото 2
Ноутбук ASUS Vivobook 16 R1605VA-MB998 Intel Core i5-1335U/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.88kg (90NB10N3-M01840) - фото 3
Ноутбук ASUS Vivobook 16 R1605VA-MB998 Intel Core i5-1335U/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.88kg (90NB10N3-M01840) - фото 4
Ноутбук ASUS Vivobook 16 R1605VA-MB998 Intel Core i5-1335U/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.88kg (90NB10N3-M01840) - фото 5
Ноутбук ASUS Vivobook 16 R1605VA-MB998 Intel Core i5-1335U/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.88kg (90NB10N3-M01840) - фото 6
Ноутбук ASUS Vivobook 16 R1605VA-MB998 Intel Core i5-1335U/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.88kg (90NB10N3-M01840) - фото 7
Ноутбук ASUS Vivobook 16 R1605VA-MB998 Intel Core i5-1335U/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.88kg (90NB10N3-M01840) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Vivobook 16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук ASUS Vivobook 16 R1605VA-MB998 Intel Core i5-1335U/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.88kg (90NB10N3-M01840) - фото 1
  • Ноутбук ASUS Vivobook 16 R1605VA-MB998 Intel Core i5-1335U/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.88kg (90NB10N3-M01840) - фото 2
  • Ноутбук ASUS Vivobook 16 R1605VA-MB998 Intel Core i5-1335U/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.88kg (90NB10N3-M01840) - фото 3
  • Ноутбук ASUS Vivobook 16 R1605VA-MB998 Intel Core i5-1335U/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.88kg (90NB10N3-M01840) - фото 4
  • Ноутбук ASUS Vivobook 16 R1605VA-MB998 Intel Core i5-1335U/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.88kg (90NB10N3-M01840) - фото 5
  • Ноутбук ASUS Vivobook 16 R1605VA-MB998 Intel Core i5-1335U/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.88kg (90NB10N3-M01840) - фото 6
  • Ноутбук ASUS Vivobook 16 R1605VA-MB998 Intel Core i5-1335U/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.88kg (90NB10N3-M01840) - фото 7
  • Ноутбук ASUS Vivobook 16 R1605VA-MB998 Intel Core i5-1335U/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.88kg (90NB10N3-M01840) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733972
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1335U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*час
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук ASUS Vivobook 16 R1605VA-MB998 Intel Core i5-1335U/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.88kg (90NB10N3-M01840)

**Ноутбук ASUS Vivobook 16 R1605VA-MB998 — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? ASUS Vivobook 16 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Vivobook 16?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-1335U с 10 ядрами и частотой до 4,6 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц и скоростной SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) — храните много файлов и работайте без задержек. * **Яркий и чёткий дисплей:** 16-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей (IPS-матрица) и матовой поверхностью подарит удовольствие от просмотра контента и защитит от бликов. Частота обновления 60 Гц гарантирует плавность изображения. * **Удобство в использовании:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. * **Лёгкость и портативность:** вес всего 1,88 кг позволяет всегда брать ноутбук с собой. **Дополнительные преимущества:** * стильный чёрный корпус из пластика; * интегрированная графика Intel Graphics — достаточно для повседневных задач и мультимедиа; * энергоёмкий аккумулятор (42 Вт·ч) — дольше работайте без подзарядки. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам! С ноутбуком ASUS Vivobook 16 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс обновить свою технику — выбирайте качество и стиль!

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Vivobook 16 R1605VA-MB998 Intel Core i5-1335U/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.88kg (90NB10N3-M01840)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1335U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*час
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук ASUS Vivobook 16 R1605VA-MB998 — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? ASUS Vivobook 16 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Vivobook 16?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-1335U с 10 ядрами и частотой до 4,6 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц и скоростной SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) — храните много файлов и работайте без задержек. * **Яркий и чёткий дисплей:** 16-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей (IPS-матрица) и матовой поверхностью подарит удовольствие от просмотра контента и защитит от бликов. Частота обновления 60 Гц гарантирует плавность изображения. * **Удобство в использовании:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. * **Лёгкость и портативность:** вес всего 1,88 кг позволяет всегда брать ноутбук с собой. **Дополнительные преимущества:** * стильный чёрный корпус из пластика; * интегрированная графика Intel Graphics — достаточно для повседневных задач и мультимедиа; * энергоёмкий аккумулятор (42 Вт·ч) — дольше работайте без подзарядки. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам! С ноутбуком ASUS Vivobook 16 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс обновить свою технику — выбирайте качество и стиль!
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Отзывы


Ноутбук ASUS Vivobook 16 R1605VA-MB998 Intel Core i5-1335U/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.88kg (90NB10N3-M01840) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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