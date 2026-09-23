Ноутбук ASUS Vivobook 16 R1605VA-MB998 Intel Core i5-1335U/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.88kg (90NB10N3-M01840)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS Vivobook 16 R1605VA-MB998 Intel Core i5-1335U/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.88kg (90NB10N3-M01840)
**Ноутбук ASUS Vivobook 16 R1605VA-MB998 — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? ASUS Vivobook 16 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Vivobook 16?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-1335U с 10 ядрами и частотой до 4,6 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц и скоростной SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) — храните много файлов и работайте без задержек. * **Яркий и чёткий дисплей:** 16-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей (IPS-матрица) и матовой поверхностью подарит удовольствие от просмотра контента и защитит от бликов. Частота обновления 60 Гц гарантирует плавность изображения. * **Удобство в использовании:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. * **Лёгкость и портативность:** вес всего 1,88 кг позволяет всегда брать ноутбук с собой. **Дополнительные преимущества:** * стильный чёрный корпус из пластика; * интегрированная графика Intel Graphics — достаточно для повседневных задач и мультимедиа; * энергоёмкий аккумулятор (42 Вт·ч) — дольше работайте без подзарядки. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам! С ноутбуком ASUS Vivobook 16 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс обновить свою технику — выбирайте качество и стиль!
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Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Vivobook 16 R1605VA-MB998 Intel Core i5-1335U/16Gb (soldered D4)/SSD1Tb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Black/1.88kg (90NB10N3-M01840)