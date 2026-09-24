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Ludovico Einaudi - Underwater (Box) (0602445773411) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ludovico Einaudi - Underwater (Box) (0602445773411) виниловая пластинка

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Ludovico Einaudi - Underwater (Box) (0602445773411) виниловая пластинка - фото 1
Ludovico Einaudi - Underwater (Box) (0602445773411) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ludovico Einaudi
Альбом (сингл)
Underwater
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ludovico Einaudi - Underwater (Box) (0602445773411) виниловая пластинка - фото 1
  • Ludovico Einaudi - Underwater (Box) (0602445773411) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 420 руб. 
Начислим 286 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 699203
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ludovico Einaudi - Underwater (Box) (0602445773411) виниловая пластинка
9 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602445773411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ludovico Einaudi
Альбом (сингл)
Underwater
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Luminous, Rolling Like a Ball, Indian Yellow, Flora, Natural Light Almost June, Swordfish, Wind Song, Atoms, Temple White, Nobody Knows, Underwater, 85MM, Adieux, The Tree
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
CD
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ludovico Einaudi - Underwater (Box) (0602445773411) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Luminous, Rolling Like a Ball, Indian Yellow, Flora, Natural Light Almost June, Swordfish, Wind Song, Atoms, Temple White, Nobody Knows, Underwater, 85MM, Adieux, The Tree

Отзывы о товаре Ludovico Einaudi - Underwater (Box) (0602445773411) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602445773411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ludovico Einaudi
Альбом (сингл)
Underwater
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Luminous, Rolling Like a Ball, Indian Yellow, Flora, Natural Light Almost June, Swordfish, Wind Song, Atoms, Temple White, Nobody Knows, Underwater, 85MM, Adieux, The Tree
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
CD
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Luminous, Rolling Like a Ball, Indian Yellow, Flora, Natural Light Almost June, Swordfish, Wind Song, Atoms, Temple White, Nobody Knows, Underwater, 85MM, Adieux, The Tree
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ludovico Einaudi - Underwater (Box) (0602445773411) виниловая пластинка – стоимость товара 9420 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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