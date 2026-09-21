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Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 10 купить с доставкой в Москве
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Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 10

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Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 10 - фото 1
Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 10 - фото 2
Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 10 - фото 3
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Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 10 - фото 7
Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 10 - фото 8
Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 10 - фото 9
Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 10 - фото 10
Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 10 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупа
Назначение
часовая, ювелирная
Увеличение, крат
1.5-3.5
  • Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 10 - фото 1
  • Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 10 - фото 2
  • Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 10 - фото 3
  • Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 10 - фото 4
  • Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 10 - фото 5
  • Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 10 - фото 6
  • Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 10 - фото 7
  • Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 10 - фото 8
  • Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 10 - фото 9
  • Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 10 - фото 10
  • Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 10 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699096
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупа
Конструкция
на очковой оправе
Корпус
пластик
Материал оптики
акрил
Назначение
часовая, ювелирная
Увеличение, крат
1.5-3.5
Дополнительно
сменные линзы
Габариты
10x10x5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
95

Описание товара Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 10

Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 10 – увеличительный прибор, который создан специально для тех, кто много и часто работает с мелкими предметами. Она имеет удобное крепление на очковую оправу и комплектуется тремя сменными линзами разного увеличения. Комбинировать линзы между собой нельзя. Линзы сделаны из полимерного оптического стекла – материала, обладающего высокой степенью чистоты и поэтому позволяющего видеть мелкие детали объектов четко и ясно. Также эти линзы более устойчивы к повреждениям, чем сделанные из обычного стекла, – их намного сложнее разбить. Лупа Levenhuk Discovery Crafts DGL 10 прекрасно подходит для ювелирных и часовых работ, изучения предметов искусства и электросхем, может применяться как в хобби, так и в работе.

Отзывы о товаре Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 10




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупа
Конструкция
на очковой оправе
Корпус
пластик
Материал оптики
акрил
Назначение
часовая, ювелирная
Увеличение, крат
1.5-3.5
Дополнительно
сменные линзы
Габариты
10x10x5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 10 – увеличительный прибор, который создан специально для тех, кто много и часто работает с мелкими предметами. Она имеет удобное крепление на очковую оправу и комплектуется тремя сменными линзами разного увеличения. Комбинировать линзы между собой нельзя. Линзы сделаны из полимерного оптического стекла – материала, обладающего высокой степенью чистоты и поэтому позволяющего видеть мелкие детали объектов четко и ясно. Также эти линзы более устойчивы к повреждениям, чем сделанные из обычного стекла, – их намного сложнее разбить. Лупа Levenhuk Discovery Crafts DGL 10 прекрасно подходит для ювелирных и часовых работ, изучения предметов искусства и электросхем, может применяться как в хобби, так и в работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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