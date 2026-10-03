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Лупа на ручке Veber 3x, 80 мм, с подсветкой (8078-1) купить с доставкой в Москве
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Лупа на ручке Veber 3x, 80 мм, с подсветкой (8078-1)

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Лупа на ручке Veber 3x, 80 мм, с подсветкой (8078-1) - фото 1
Лупа на ручке Veber 3x, 80 мм, с подсветкой (8078-1) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупа
Назначение
Для чтения/просмотра, Ручная
Конструкция лупы
с ручкой, ручная
Диаметр линзы, мм
80
Увеличение, крат
3
  • Лупа на ручке Veber 3x, 80 мм, с подсветкой (8078-1) - фото 1
  • Лупа на ручке Veber 3x, 80 мм, с подсветкой (8078-1) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
490 руб.  630 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 251449
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лупа на ручке Veber 3x, 80 мм, с подсветкой (8078-1)
490 руб. -22%
630 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Лупа
Назначение
Для чтения/просмотра, Ручная
Конструкция лупы
с ручкой, ручная
Диаметр линзы, мм
80
Увеличение, крат
3
Материал ручки
пластик
Материал линзы
стекло
Дополнительно
питание 2х1.5В
Габариты
245x105x50
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
25х11х5
Вес, г.
175

Описание товара Лупа на ручке Veber 3x, 80 мм, с подсветкой (8078-1)

Лупа на ручке Veber 8078-1 – удобный инструмент для чтения и изучения мелких предметов. Для слабовидящего человека она станет незаменимым помощником при выполнении работ, требующих высокой точности и надежности. Лупа имеет стеклянную линзу диаметром 80 мм, увеличение линзы – 3 крат. В нижней части расположена яркая лампочка мощностью 3 Вт. Она служит для освещения области наблюдения. Лупой Veber 8078-1 можно пользоваться даже в полной темноте. Для питания подсветки используются батарейки (нет в комплекте). Выключатель подсветки расположен на ручке. Корпус и ручка лупы изготовлены из прочного пластика. Линза расположена в тубусе и на 40 мм приподнята над поверхностью. Благодаря этому лупу можно просто положить на стол над нужным объектом: картой, книгой, письмом.

Отзывы о товаре Лупа на ручке Veber 3x, 80 мм, с подсветкой (8078-1)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Лупа
Назначение
Для чтения/просмотра, Ручная
Конструкция лупы
с ручкой, ручная
Диаметр линзы, мм
80
Увеличение, крат
3
Материал ручки
пластик
Материал линзы
стекло
Дополнительно
питание 2х1.5В
Габариты
245x105x50
Страна производитель
Россия
Описание
Лупа на ручке Veber 8078-1 – удобный инструмент для чтения и изучения мелких предметов. Для слабовидящего человека она станет незаменимым помощником при выполнении работ, требующих высокой точности и надежности. Лупа имеет стеклянную линзу диаметром 80 мм, увеличение линзы – 3 крат. В нижней части расположена яркая лампочка мощностью 3 Вт. Она служит для освещения области наблюдения. Лупой Veber 8078-1 можно пользоваться даже в полной темноте. Для питания подсветки используются батарейки (нет в комплекте). Выключатель подсветки расположен на ручке. Корпус и ручка лупы изготовлены из прочного пластика. Линза расположена в тубусе и на 40 мм приподнята над поверхностью. Благодаря этому лупу можно просто положить на стол над нужным объектом: картой, книгой, письмом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лупа на ручке Veber 3x, 80 мм, с подсветкой (8078-1) - по цене 490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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