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Лупа 89080 (2,5х, диам.130 мм) купить с доставкой в Москве
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Лупа 89080 (2,5х, диам.130 мм)

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Лупа 89080 (2,5х, диам.130 мм) - фото 1
Лупа 89080 (2,5х, диам.130 мм) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
Для чтения/просмотра
Диаметр линзы, мм
130
Увеличение, крат
2.5
  • Лупа 89080 (2,5х, диам.130 мм) - фото 1
  • Лупа 89080 (2,5х, диам.130 мм) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709834
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Характеристики

Бренд
Veber
Назначение
Для чтения/просмотра
Диаметр линзы, мм
130
Увеличение, крат
2.5
Материал ручки
пластик, обрезиненная поверхность
Материал линзы
пластик
Габариты
260х145х19 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х18х2
Вес, г.
300

Описание товара Лупа 89080 (2,5х, диам.130 мм)

Лупа 89080 Veber 22674 оснащена ручкой и предназначена для чтения мелкого текста, рассматривания мелких изображений, схем, графиков, предметов. Для большинства объектов увеличение в 2,5 раза является оптимальным. Диаметр линзы - 130 мм, что обеспечивает большую площадь обзора. Ручка длиной 110 мм выполнена из обрезиненного пластика, надежно ложится в руку и не выскальзывает.

Отзывы о товаре Лупа 89080 (2,5х, диам.130 мм)




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Характеристики
Бренд
Veber
Назначение
Для чтения/просмотра
Диаметр линзы, мм
130
Увеличение, крат
2.5
Материал ручки
пластик, обрезиненная поверхность
Материал линзы
пластик
Габариты
260х145х19 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Лупа 89080 Veber 22674 оснащена ручкой и предназначена для чтения мелкого текста, рассматривания мелких изображений, схем, графиков, предметов. Для большинства объектов увеличение в 2,5 раза является оптимальным. Диаметр линзы - 130 мм, что обеспечивает большую площадь обзора. Ручка длиной 110 мм выполнена из обрезиненного пластика, надежно ложится в руку и не выскальзывает.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лупа 89080 (2,5х, диам.130 мм) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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