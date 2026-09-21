Лупа 89080 (2,5х, диам.130 мм)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
Для чтения/просмотра
Диаметр линзы, мм
130
Увеличение, крат
2.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709834
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
Для чтения/просмотра
Диаметр линзы, мм
130
Увеличение, крат
2.5
Материал ручки
пластик, обрезиненная поверхность
Материал линзы
пластик
Габариты
260х145х19 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х18х2
Вес, г.
300
Описание товара Лупа 89080 (2,5х, диам.130 мм)
Лупа 89080 Veber 22674 оснащена ручкой и предназначена для чтения мелкого текста, рассматривания мелких изображений, схем, графиков, предметов. Для большинства объектов увеличение в 2,5 раза является оптимальным. Диаметр линзы - 130 мм, что обеспечивает большую площадь обзора. Ручка длиной 110 мм выполнена из обрезиненного пластика, надежно ложится в руку и не выскальзывает.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Назначение
Для чтения/просмотра
Диаметр линзы, мм
130
Увеличение, крат
2.5
Материал ручки
пластик, обрезиненная поверхность
Материал линзы
пластик
Габариты
260х145х19 мм
Страна производитель
Китай
Лупа 89080 Veber 22674 оснащена ручкой и предназначена для чтения мелкого текста, рассматривания мелких изображений, схем, графиков, предметов. Для большинства объектов увеличение в 2,5 раза является оптимальным. Диаметр линзы - 130 мм, что обеспечивает большую площадь обзора. Ручка длиной 110 мм выполнена из обрезиненного пластика, надежно ложится в руку и не выскальзывает.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Лупа 89080 (2,5х, диам.130 мм) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лупа 89080 (2,5х, диам.130 мм)