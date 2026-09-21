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Лупа 6911 (диам.50мм, 4х, в подарочной красной коробке) купить с доставкой в Москве
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Лупа 6911 (диам.50мм, 4х, в подарочной красной коробке)

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Лупа 6911 (диам.50мм, 4х, в подарочной красной коробке) - фото 1
Лупа 6911 (диам.50мм, 4х, в подарочной красной коробке) - фото 2
Лупа 6911 (диам.50мм, 4х, в подарочной красной коробке) - фото 3
Лупа 6911 (диам.50мм, 4х, в подарочной красной коробке) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
ручная
Диаметр линзы, мм
50
Увеличение, крат
4
  • Лупа 6911 (диам.50мм, 4х, в подарочной красной коробке) - фото 1
  • Лупа 6911 (диам.50мм, 4х, в подарочной красной коробке) - фото 2
  • Лупа 6911 (диам.50мм, 4х, в подарочной красной коробке) - фото 3
  • Лупа 6911 (диам.50мм, 4х, в подарочной красной коробке) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709851
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Характеристики

Бренд
Veber
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
ручная
Диаметр линзы, мм
50
Увеличение, крат
4
Материал линзы
стекло
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х11х9
Вес, г.
100

Описание товара Лупа 6911 (диам.50мм, 4х, в подарочной красной коробке)

Лупа представляет собой стеклянную линзу с увеличением 4 крат, диаметр 50 мм. Лупа изготовлена из стекла, .

Отзывы о товаре Лупа 6911 (диам.50мм, 4х, в подарочной красной коробке)




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Характеристики
Бренд
Veber
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
ручная
Диаметр линзы, мм
50
Увеличение, крат
4
Материал линзы
стекло
Страна производитель
Китай
Описание
Лупа представляет собой стеклянную линзу с увеличением 4 крат, диаметр 50 мм. Лупа изготовлена из стекла, .
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лупа 6911 (диам.50мм, 4х, в подарочной красной коробке) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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