Лупа нашейная Levenhuk Discovery Crafts DNK 10
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Характеристики
Описание товара Лупа нашейная Levenhuk Discovery Crafts DNK 10
Levenhuk Discovery Crafts DNK 10 – небольшая просмотровая лупа с регулируемым нашейным ремешком. Ее удобно использовать для рассматривания мелких шрифтов, изучения дефектов на разных поверхностях, работы с чертежами и фотографиями и многого другого. Лупа бифокальная: диаметр основной линзы составляет 46 мм, диаметр дополнительной – 12 мм. Увеличения, соответственно, 4 и 10 крат. Обе линзы сделаны из полимерного оптического стекла, прочного, легкого и обладающего высокой степенью прозрачности. Этот материал оптики правильно передает цвета, не искажает геометрию, позволяет видеть мелкие детали четко и ясно. При этом он менее подвержен повреждениям, чем обычное стекло. Лупа снабжена встроенной подсветкой – светодиод расположен в основании небольшой ручки. Это позволяет использовать лупу в полной темноте или при слабой освещенности. Питание подсветки – батарейки.
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