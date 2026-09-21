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Алёна Апина - Лучшие песни (Green) (4603320377652) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Алёна Апина - Лучшие песни (Green) (4603320377652) виниловая пластинка

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Алёна Апина - Лучшие песни (Green) (4603320377652) виниловая пластинка - фото 1
Алёна Апина - Лучшие песни (Green) (4603320377652) виниловая пластинка - фото 2
Алёна Апина - Лучшие песни (Green) (4603320377652) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Алёна Апина
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Алёна Апина - Лучшие песни (Green) (4603320377652) виниловая пластинка - фото 1
  • Алёна Апина - Лучшие песни (Green) (4603320377652) виниловая пластинка - фото 2
  • Алёна Апина - Лучшие песни (Green) (4603320377652) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698886
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Характеристики

Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Panorama Records
Barcode
[4603320377652]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Алёна Апина
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Электричка, Узелки, Давай так, Лёха, Летучий голландец любви Подруги (Песня о женской дружбе), Люби его, Семечек стакан, Заплутали мишки, Улица Любви, Я тебя у всех украду, Тополя
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Алёна Апина - Лучшие песни (Green) (4603320377652) виниловая пластинка

В 2024 году лейбл Panorama Records выпустил виниловый альбом Алена Апина – Лучшие Песни (green), представляющий собой коллекцию наиболее известных композиций российской певицы Алены Апиной. Этот сборник включает в себя хиты, которые получили широкое признание и популярность в 1990-х и 2000-х годах, отражая ключевые этапы творческого пути артистки. Альбом издан на зеленом виниле, что придает ему дополнительную эстетическую и коллекционную ценность. Такое оформление делает пластинку привлекательной не только для поклонников творчества Алены Апиной, но и для коллекционеров виниловых изданий. Содержание альбома включает в себя такие известные треки, как Узелки, Электричка и другие, которые стали визитными карточками певицы. Каждая песня отражает уникальный стиль Алены Апиной, сочетающий элементы поп-музыки и эстрадных мотивов, что позволило ей занять особое место на российской музыкальной сцене. Издание Лучшие Песни (green) позволяет слушателям насладиться качественным звучанием на виниле, передающим всю глубину и насыщенность оригинальных записей. Этот альбом станет ценным дополнением к коллекции любого меломана, интересующегося российской поп-музыкой конца XX – начала XXI века.

Отзывы о товаре Алёна Апина - Лучшие песни (Green) (4603320377652) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Panorama Records
Barcode
[4603320377652]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Алёна Апина
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Электричка, Узелки, Давай так, Лёха, Летучий голландец любви Подруги (Песня о женской дружбе), Люби его, Семечек стакан, Заплутали мишки, Улица Любви, Я тебя у всех украду, Тополя
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
В 2024 году лейбл Panorama Records выпустил виниловый альбом Алена Апина – Лучшие Песни (green), представляющий собой коллекцию наиболее известных композиций российской певицы Алены Апиной. Этот сборник включает в себя хиты, которые получили широкое признание и популярность в 1990-х и 2000-х годах, отражая ключевые этапы творческого пути артистки. Альбом издан на зеленом виниле, что придает ему дополнительную эстетическую и коллекционную ценность. Такое оформление делает пластинку привлекательной не только для поклонников творчества Алены Апиной, но и для коллекционеров виниловых изданий. Содержание альбома включает в себя такие известные треки, как Узелки, Электричка и другие, которые стали визитными карточками певицы. Каждая песня отражает уникальный стиль Алены Апиной, сочетающий элементы поп-музыки и эстрадных мотивов, что позволило ей занять особое место на российской музыкальной сцене. Издание Лучшие Песни (green) позволяет слушателям насладиться качественным звучанием на виниле, передающим всю глубину и насыщенность оригинальных записей. Этот альбом станет ценным дополнением к коллекции любого меломана, интересующегося российской поп-музыкой конца XX – начала XXI века.
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