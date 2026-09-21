Алёна Апина - Лучшие песни (Green) (4603320377652) виниловая пластинка
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Описание товара Алёна Апина - Лучшие песни (Green) (4603320377652) виниловая пластинка
В 2024 году лейбл Panorama Records выпустил виниловый альбом Алена Апина – Лучшие Песни (green), представляющий собой коллекцию наиболее известных композиций российской певицы Алены Апиной. Этот сборник включает в себя хиты, которые получили широкое признание и популярность в 1990-х и 2000-х годах, отражая ключевые этапы творческого пути артистки. Альбом издан на зеленом виниле, что придает ему дополнительную эстетическую и коллекционную ценность. Такое оформление делает пластинку привлекательной не только для поклонников творчества Алены Апиной, но и для коллекционеров виниловых изданий. Содержание альбома включает в себя такие известные треки, как Узелки, Электричка и другие, которые стали визитными карточками певицы. Каждая песня отражает уникальный стиль Алены Апиной, сочетающий элементы поп-музыки и эстрадных мотивов, что позволило ей занять особое место на российской музыкальной сцене. Издание Лучшие Песни (green) позволяет слушателям насладиться качественным звучанием на виниле, передающим всю глубину и насыщенность оригинальных записей. Этот альбом станет ценным дополнением к коллекции любого меломана, интересующегося российской поп-музыкой конца XX – начала XXI века.
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