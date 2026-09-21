Владимир Кузьмин - Небесное Притяжение (4640001405693) виниловая пластинка
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Описание товара Владимир Кузьмин - Небесное Притяжение (4640001405693) виниловая пластинка
В первой половине 90-х Владимира Кузьмина накрыла очередная волна популярности: его композиции были, наверное, самыми ротируемыми на радиостанциях и телеканалах, а альбом «Небесное притяжение» стал самым успешным релизом тех времен. Больше половины пластинки стабильно входит во всевозможные сборники лучших вещей артиста, а зрители на концертах постоянно просят «Сибирские морозы», «Красотку», «Пять минут от дома твоего» и «Казанову». Любителям истории будет интересно узнать, что на этой пластинке отметился и гениальный барабанщик Юрий Китаев, который играл с Кузьминым в первом составе группы «Динамик» в начале 80-х.
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Теги товара: Русский рок
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Теги товара: Русский рок
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