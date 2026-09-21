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Владимир Кузьмин - Небесное Притяжение (4640001405693) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Владимир Кузьмин - Небесное Притяжение (4640001405693) виниловая пластинка

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Владимир Кузьмин - Небесное Притяжение (4640001405693) виниловая пластинка - фото 1
Владимир Кузьмин - Небесное Притяжение (4640001405693) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Небесное Притяжение
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Владимир Кузьмин - Небесное Притяжение (4640001405693) виниловая пластинка - фото 1
  • Владимир Кузьмин - Небесное Притяжение (4640001405693) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698871
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Характеристики

Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405693]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Небесное Притяжение
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Сторона 1: Медовый месяц, Эй, красотка, Я не Казанова, Я не забуду тебя (Сибирские морозы), Сторона 1: 5 минут от дома твоего, Подогрей мне молока, Небесное притяжение, Просто я люблю тебя
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Владимир Кузьмин - Небесное Притяжение (4640001405693) виниловая пластинка

В первой половине 90-х Владимира Кузьмина накрыла очередная волна популярности: его композиции были, наверное, самыми ротируемыми на радиостанциях и телеканалах, а альбом «Небесное притяжение» стал самым успешным релизом тех времен. Больше половины пластинки стабильно входит во всевозможные сборники лучших вещей артиста, а зрители на концертах постоянно просят «Сибирские морозы», «Красотку», «Пять минут от дома твоего» и «Казанову». Любителям истории будет интересно узнать, что на этой пластинке отметился и гениальный барабанщик Юрий Китаев, который играл с Кузьминым в первом составе группы «Динамик» в начале 80-х.



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Владимир Кузьмин - Небесное Притяжение (4640001405693) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405693]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Небесное Притяжение
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Сторона 1: Медовый месяц, Эй, красотка, Я не Казанова, Я не забуду тебя (Сибирские морозы), Сторона 1: 5 минут от дома твоего, Подогрей мне молока, Небесное притяжение, Просто я люблю тебя
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Описание
В первой половине 90-х Владимира Кузьмина накрыла очередная волна популярности: его композиции были, наверное, самыми ротируемыми на радиостанциях и телеканалах, а альбом «Небесное притяжение» стал самым успешным релизом тех времен. Больше половины пластинки стабильно входит во всевозможные сборники лучших вещей артиста, а зрители на концертах постоянно просят «Сибирские морозы», «Красотку», «Пять минут от дома твоего» и «Казанову». Любителям истории будет интересно узнать, что на этой пластинке отметился и гениальный барабанщик Юрий Китаев, который играл с Кузьминым в первом составе группы «Динамик» в начале 80-х.


Теги товара: Русский рок
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