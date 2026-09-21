Кипелов - Часы Судного дня (Red) (4640001405235) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Кипелов
Альбом (сингл)
Часы Судного дня
Жанр
Русский рок
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698868
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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405235]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Кипелов
Альбом (сингл)
Часы Судного дня
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Огненная дуга, Часы Судного дня, Лунный ковчег, Крик тишины
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Кипелов - Часы Судного дня (Red) (4640001405235) виниловая пластинка
С 2017 года Валерий Кипелов &amp;amp;amp; Co не радовали слушателей свежими студийными работами. И вот, наконец, пелена молчания пала и Артист готов представить на суд изголодавшейся публики четыре свежайших хита: Огненная дуга, Часы Судного дня, Лунный ковчег, Крик тишины.. Последняя композиция является кавер-версией песни ‘Scream of a Butterfly’ австрийской группы SUPERMAX и записана специально для данного макси-сингла (не войдёт в последующий студийный альбом).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
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Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405235]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Кипелов
Альбом (сингл)
Часы Судного дня
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Огненная дуга, Часы Судного дня, Лунный ковчег, Крик тишины
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
С 2017 года Валерий Кипелов &amp;amp;amp; Co не радовали слушателей свежими студийными работами. И вот, наконец, пелена молчания пала и Артист готов представить на суд изголодавшейся публики четыре свежайших хита: Огненная дуга, Часы Судного дня, Лунный ковчег, Крик тишины.. Последняя композиция является кавер-версией песни ‘Scream of a Butterfly’ австрийской группы SUPERMAX и записана специально для данного макси-сингла (не войдёт в последующий студийный альбом).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Кипелов - Часы Судного дня (Red) (4640001405235) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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