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Лигалайз - Ali (4620032913282) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Лигалайз - Ali (4620032913282) виниловая пластинка

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Лигалайз - Ali (4620032913282) виниловая пластинка - фото 1
Лигалайз - Ali (4620032913282) виниловая пластинка - фото 2
Лигалайз - Ali (4620032913282) виниловая пластинка - фото 3
Лигалайз - Ali (4620032913282) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Лигалайз
Альбом (сингл)
Ali
Жанр
Русский рэп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Лигалайз - Ali (4620032913282) виниловая пластинка - фото 1
  • Лигалайз - Ali (4620032913282) виниловая пластинка - фото 2
  • Лигалайз - Ali (4620032913282) виниловая пластинка - фото 3
  • Лигалайз - Ali (4620032913282) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698862
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Лигалайз - Ali (4620032913282) виниловая пластинка
4 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032913282]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Лигалайз
Альбом (сингл)
Ali
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Серебряков, Застой 2.0, Пылающий, My Philosophy, ALI: Начало Народный Чемпион, Эпидемия, Фак Ю! (Героин), Эпилог, Гораздо Больше, Дарвин, My Life, Люди Любят, Страна Вперёд
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Лигалайз - Ali (4620032913282) виниловая пластинка

Пока ученики Новой Школы ждут вдохновения, рудиментируясь на могучем теле хип-хопа, кристально чистое слово Лиги открывает для поклонников жанра долгожданную перспективу. Музыкант традиционно поднимает вопросы, на которые многие боятся дать ответ. Глубоко переживая боль своего поколения, лирический герой альбома ALI восстаёт против окружающего мрака и душной тишины повседневности. Это современный музыкальный альбом-роман со своей злободневной идеей и драматургией в каждой главе. В работе над проектом также приняли участие Алексей Серебряков, Sir-J, Каста, Krec/Fuze, Slimus, Руставели, Наум Блик, Качевники, Sun Say, CiРОП, Егор Шаманин и DJ Rob Swift.



Теги товара: Rap

Отзывы о товаре Лигалайз - Ali (4620032913282) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032913282]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Лигалайз
Альбом (сингл)
Ali
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Серебряков, Застой 2.0, Пылающий, My Philosophy, ALI: Начало Народный Чемпион, Эпидемия, Фак Ю! (Героин), Эпилог, Гораздо Больше, Дарвин, My Life, Люди Любят, Страна Вперёд
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Пока ученики Новой Школы ждут вдохновения, рудиментируясь на могучем теле хип-хопа, кристально чистое слово Лиги открывает для поклонников жанра долгожданную перспективу. Музыкант традиционно поднимает вопросы, на которые многие боятся дать ответ. Глубоко переживая боль своего поколения, лирический герой альбома ALI восстаёт против окружающего мрака и душной тишины повседневности. Это современный музыкальный альбом-роман со своей злободневной идеей и драматургией в каждой главе. В работе над проектом также приняли участие Алексей Серебряков, Sir-J, Каста, Krec/Fuze, Slimus, Руставели, Наум Блик, Качевники, Sun Say, CiРОП, Егор Шаманин и DJ Rob Swift.


Теги товара: Rap
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лигалайз - Ali (4620032913282) виниловая пластинка - по цене 4790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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