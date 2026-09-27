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Lil Peep / Lil Tracy - Castles I & Ii Colour) (5056167182023) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lil Peep / Lil Tracy - Castles I & Ii Colour) (5056167182023) виниловая пластинка

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Lil Peep / Lil Tracy - Castles I &amp; Ii Colour) (5056167182023) виниловая пластинка - фото 1
Lil Peep / Lil Tracy - Castles I &amp; Ii Colour) (5056167182023) виниловая пластинка - фото 2
Lil Peep / Lil Tracy - Castles I &amp; Ii Colour) (5056167182023) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lil Peep, Lil Tracy
Альбом (сингл)
Castles I & II
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lil Peep / Lil Tracy - Castles I &amp; Ii Colour) (5056167182023) виниловая пластинка - фото 1
  • Lil Peep / Lil Tracy - Castles I &amp; Ii Colour) (5056167182023) виниловая пластинка - фото 2
  • Lil Peep / Lil Tracy - Castles I &amp; Ii Colour) (5056167182023) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750403
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Lil Peep / Lil Tracy - Castles I & Ii Colour) (5056167182023) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Death Note
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Death Note
Barcode
[5056167182023]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lil Peep, Lil Tracy
Альбом (сингл)
Castles I & II
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Castles, White Wine, Castles II: Never Eat, Never Sleep, Dying Out West, Witchblades, Pass The Castle Walls, Your Favorite Dress
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lil Peep / Lil Tracy - Castles I & Ii Colour) (5056167182023) виниловая пластинка

Castles I & II — это совместные мини-альбомы рэперов Lil Peep и Lil Tracy, включающие некоторые из их самых популярных песен, в том числе «White Wine» и «Witchblades». Издание на цветном виниле, 45 об/мин «Castles I» — это совместный мини-альбом Lil Peep и Lil Tracy из трёх треков , впервые выпущенный 4 июля 2016 года. Он был записан в конце июня 2016 года, всего через несколько недель после их личной встречи и начала совместной жизни в Лос-Анджелесе. Семь месяцев спустя, 6 февраля 2017 года, они выпустили продолжение из пяти треков, «Castles II», также записанное в Лос-Анджелесе. В эти мини-альбомы вошли некоторые из их самых популярных песен, включая «White Wine» и «Witchblades».

Tracklist

  1. Castles
  2. White Wine
  3. Castles II: Never Eat, Never Sleep
  4. Dying Out West
  5. Witchblades
  6. Pass The Castle Walls
  7. Your Favorite Dress



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Lil Peep / Lil Tracy - Castles I & Ii Colour) (5056167182023) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Death Note
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Death Note
Barcode
[5056167182023]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lil Peep, Lil Tracy
Альбом (сингл)
Castles I & II
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Castles, White Wine, Castles II: Never Eat, Never Sleep, Dying Out West, Witchblades, Pass The Castle Walls, Your Favorite Dress
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Castles I & II — это совместные мини-альбомы рэперов Lil Peep и Lil Tracy, включающие некоторые из их самых популярных песен, в том числе «White Wine» и «Witchblades». Издание на цветном виниле, 45 об/мин «Castles I» — это совместный мини-альбом Lil Peep и Lil Tracy из трёх треков , впервые выпущенный 4 июля 2016 года. Он был записан в конце июня 2016 года, всего через несколько недель после их личной встречи и начала совместной жизни в Лос-Анджелесе. Семь месяцев спустя, 6 февраля 2017 года, они выпустили продолжение из пяти треков, «Castles II», также записанное в Лос-Анджелесе. В эти мини-альбомы вошли некоторые из их самых популярных песен, включая «White Wine» и «Witchblades».

Tracklist

  1. Castles
  2. White Wine
  3. Castles II: Never Eat, Never Sleep
  4. Dying Out West
  5. Witchblades
  6. Pass The Castle Walls
  7. Your Favorite Dress


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lil Peep / Lil Tracy - Castles I & Ii Colour) (5056167182023) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4560 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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