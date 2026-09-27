Татьяна Буланова - Лучшие Песни (Cream White Vinyl) (4603320377744Cw) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Татьяна Буланова
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб.
В наличии
Код товара: 750422
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4 560 руб.
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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377744Cw]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Татьяна Буланова
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Позвони, Мой ненаглядный, Ясный мой свет, Не плачь, Старшая сестра, Мой сон, Нежность, Ледяное сердце, Лето-зима, Как бы не так, Летний сад, Как жаль
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Татьяна Буланова - Лучшие Песни (Cream White Vinyl) (4603320377744Cw) виниловая пластинка
Татьяна Ивановна Буланова — российская певица. Известна своими сильными, меланхоличными романтическими балладами, запоминающимися электро-поп-битами и техно-ремиксами. В 2004 году получила звание заслуженной артистки России.
Треклист
- Позвони
- Мой ненаглядный
- Ясный мой свет
- Не плачь
- Старшая сестра
- Мой сон
- Нежность
- Ледяное сердце
- Лето-зима
- Как бы не так
- Летний сад
- Как жаль
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Панорама Рекордс
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377744Cw]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Татьяна Буланова
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Позвони, Мой ненаглядный, Ясный мой свет, Не плачь, Старшая сестра, Мой сон, Нежность, Ледяное сердце, Лето-зима, Как бы не так, Летний сад, Как жаль
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Татьяна Ивановна Буланова — российская певица. Известна своими сильными, меланхоличными романтическими балладами, запоминающимися электро-поп-битами и техно-ремиксами. В 2004 году получила звание заслуженной артистки России.
Треклист
- Позвони
- Мой ненаглядный
- Ясный мой свет
- Не плачь
- Старшая сестра
- Мой сон
- Нежность
- Ледяное сердце
- Лето-зима
- Как бы не так
- Летний сад
- Как жаль
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Татьяна Буланова - Лучшие Песни (Cream White Vinyl) (4603320377744Cw) виниловая пластинка - по цене 4560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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