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Наутилус Помпилиус - Князь Тишины (4640004136150) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Наутилус Помпилиус - Князь Тишины (4640004136150) виниловая пластинка

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Наутилус Помпилиус - Князь Тишины (4640004136150) виниловая пластинка - фото 1
Наутилус Помпилиус - Князь Тишины (4640004136150) виниловая пластинка - фото 2
Наутилус Помпилиус - Князь Тишины (4640004136150) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1989
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Князь Тишины
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Наутилус Помпилиус - Князь Тишины (4640004136150) виниловая пластинка - фото 1
  • Наутилус Помпилиус - Князь Тишины (4640004136150) виниловая пластинка - фото 2
  • Наутилус Помпилиус - Князь Тишины (4640004136150) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698834
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Загружаем...
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Наутилус Помпилиус - Князь Тишины (4640004136150) виниловая пластинка
2 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136150]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1989
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Князь Тишины
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Сторона А: Скованные одной цепью, Князь тишины, Взгляд с экрана, Стриптиз, Сторона Б: Доктор твоего тела, Я хочу быть с тобой, Казанова, Шар цвета хаки, Последнее письмо
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Наутилус Помпилиус - Князь Тишины (4640004136150) виниловая пластинка

Превзошедший “Разлуку” по тиражу, четвертый студийный альбом “НАУ”, вышедший в 1989 году и ставший “нетленкой” пика славы Помпилиуса. Это был первый опыт записи альбома в настоящей студии для Наутилусов и сотрудничестве с Аллой Пугачевой, чей бак-вокал можно услышать в песне “Доктор твоего тела”. Так же интересный факт: на бутлегерских кассетах слово “Князь” было заменено на слово “Казнь”…. Отечественная рок-группа Наутилус Помпилиус была основана в 1982 году, а отцами коллектива стали Вячеслав Бутусов и Дмитрий Умецкий. За годы существования стиль музыки и состав команды постоянно менялся, и только Бутусов всегда оставался главным вокалистом группы. Группа просуществовала до 1997 года (в 1988-1990 был перерыв) и сумела завоевать статус одной из самых узнаваемых рок-групп на постсоветском пространстве.



Теги товара: Наутилус Помпилиус

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136150]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1989
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Князь Тишины
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Сторона А: Скованные одной цепью, Князь тишины, Взгляд с экрана, Стриптиз, Сторона Б: Доктор твоего тела, Я хочу быть с тобой, Казанова, Шар цвета хаки, Последнее письмо
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Превзошедший “Разлуку” по тиражу, четвертый студийный альбом “НАУ”, вышедший в 1989 году и ставший “нетленкой” пика славы Помпилиуса. Это был первый опыт записи альбома в настоящей студии для Наутилусов и сотрудничестве с Аллой Пугачевой, чей бак-вокал можно услышать в песне “Доктор твоего тела”. Так же интересный факт: на бутлегерских кассетах слово “Князь” было заменено на слово “Казнь”…. Отечественная рок-группа Наутилус Помпилиус была основана в 1982 году, а отцами коллектива стали Вячеслав Бутусов и Дмитрий Умецкий. За годы существования стиль музыки и состав команды постоянно менялся, и только Бутусов всегда оставался главным вокалистом группы. Группа просуществовала до 1997 года (в 1988-1990 был перерыв) и сумела завоевать статус одной из самых узнаваемых рок-групп на постсоветском пространстве.


Теги товара: Наутилус Помпилиус
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наутилус Помпилиус - Князь Тишины (4640004136150) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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