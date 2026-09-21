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Аквариум - Русский Альбом (Green) (4680068803544) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Аквариум - Русский Альбом (Green) (4680068803544) виниловая пластинка

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Аквариум - Русский Альбом (Green) (4680068803544) виниловая пластинка - фото 1
Аквариум - Русский Альбом (Green) (4680068803544) виниловая пластинка - фото 2
Аквариум - Русский Альбом (Green) (4680068803544) виниловая пластинка - фото 3
Аквариум - Русский Альбом (Green) (4680068803544) виниловая пластинка - фото 4
Аквариум - Русский Альбом (Green) (4680068803544) виниловая пластинка - фото 5
Аквариум - Русский Альбом (Green) (4680068803544) виниловая пластинка - фото 6
Аквариум - Русский Альбом (Green) (4680068803544) виниловая пластинка - фото 7
Аквариум - Русский Альбом (Green) (4680068803544) виниловая пластинка - фото 8
Аквариум - Русский Альбом (Green) (4680068803544) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Русский Альбом
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Аквариум - Русский Альбом (Green) (4680068803544) виниловая пластинка - фото 1
  • Аквариум - Русский Альбом (Green) (4680068803544) виниловая пластинка - фото 2
  • Аквариум - Русский Альбом (Green) (4680068803544) виниловая пластинка - фото 3
  • Аквариум - Русский Альбом (Green) (4680068803544) виниловая пластинка - фото 4
  • Аквариум - Русский Альбом (Green) (4680068803544) виниловая пластинка - фото 5
  • Аквариум - Русский Альбом (Green) (4680068803544) виниловая пластинка - фото 6
  • Аквариум - Русский Альбом (Green) (4680068803544) виниловая пластинка - фото 7
  • Аквариум - Русский Альбом (Green) (4680068803544) виниловая пластинка - фото 8
  • Аквариум - Русский Альбом (Green) (4680068803544) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698804
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Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803544]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Русский Альбом
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Архистратиг, Никита Рязанский, Государыня, Ласточка, Волки И Вороны, Заповедная Песня, Сирин Алконост Гамаюн, Кони Беспредела, Елизавета, Бурлак, 25 День Луны
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Аквариум - Русский Альбом (Green) (4680068803544) виниловая пластинка

Переиздание альбома Бориса Гребенщикова и «БГ-Бэнда» 1992 года. Третий сольный альбом Бориса Гребенщикова, выпущенный в далеком 1992 году. Работа над альбомом велась с января по февраль в столице и велась в Доме Радиовещания. Для Гребенщикова это была первая пластинка, после возвращения с туманного Альбиона. Песни в основном были основаны на русских песенных традициях, что явилось гибридом жанров рок и фолк. «Аквариум» — одна из старейших советских и российских рок-групп. Состав участников за почти полвека существования группы неоднократно менялся, и только певец и идейный вдохновитель группы Борис Гребенщиков (также известный как БГ) является участником коллектива с самого момента его основания в 1972 году вместе с Анатолием Гуницким. Вплоть до роспуска группы в марте 1991 года её основой был квартет музыкантов: Борис Гребенщиков, Михаил Файнштейн, Дюша Романов, Всеволод Гаккель. В разное время с Гребенщиковым также сотрудничали: Майк Науменко, Сергей Курёхин, Олег Сакмаров, Борис Рубекин, Эдмунд Шклярский, Евгений Губерман, Александр Кондрашкин, Александр Ляпин, Пётр Трощенков, Иван Воропаев, Андрей Решетин, Сергей Щураков и многие другие. 18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов.



Теги товара: Русский рок

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803544]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Русский Альбом
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Архистратиг, Никита Рязанский, Государыня, Ласточка, Волки И Вороны, Заповедная Песня, Сирин Алконост Гамаюн, Кони Беспредела, Елизавета, Бурлак, 25 День Луны
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Переиздание альбома Бориса Гребенщикова и «БГ-Бэнда» 1992 года. Третий сольный альбом Бориса Гребенщикова, выпущенный в далеком 1992 году. Работа над альбомом велась с января по февраль в столице и велась в Доме Радиовещания. Для Гребенщикова это была первая пластинка, после возвращения с туманного Альбиона. Песни в основном были основаны на русских песенных традициях, что явилось гибридом жанров рок и фолк. «Аквариум» — одна из старейших советских и российских рок-групп. Состав участников за почти полвека существования группы неоднократно менялся, и только певец и идейный вдохновитель группы Борис Гребенщиков (также известный как БГ) является участником коллектива с самого момента его основания в 1972 году вместе с Анатолием Гуницким. Вплоть до роспуска группы в марте 1991 года её основой был квартет музыкантов: Борис Гребенщиков, Михаил Файнштейн, Дюша Романов, Всеволод Гаккель. В разное время с Гребенщиковым также сотрудничали: Майк Науменко, Сергей Курёхин, Олег Сакмаров, Борис Рубекин, Эдмунд Шклярский, Евгений Губерман, Александр Кондрашкин, Александр Ляпин, Пётр Трощенков, Иван Воропаев, Андрей Решетин, Сергей Щураков и многие другие. 18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов.


Теги товара: Русский рок
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Аквариум - Русский Альбом (Green) (4680068803544) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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