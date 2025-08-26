Iron Maiden - Somewhere In Time (5054197784385) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Iron Maiden - Somewhere In Time (5054197784385) виниловая пластинка
Ремастированное переиздание на виниле шестого студийного альбома культовой хэви-метал-группы Iron Maiden, изданного первоначально в 1986 году.. Somewhere in Time записывался сразу в двух студиях: Compass Point Studios в Нассау и в Wisseloord Studios в Нидерландах, а смикширован в Electric Lady Studios в Нью-Йорке. Это сделало альбом очень дорогостоящим, самым дорогим в истории группы. При оформлении обложки и написании заглавной песни использовалась тематика Времени и проблемы выживания в жестоком мире. В альбоме прослеживается некоторое изменение стиля, впервые появляются клавишные инструменты и гитарные синтезаторы. Это было характерно для того периода времени: практически все рок-группы, играющие тяжёлую музыку, не миновали увлечения этими инструментами. Somewhere in Time стал третьей пластинкой группы, над записью которого работал «классический» состав: (Брюс Дикинсон — вокал, Стив Харрис — бас-гитара, Дейв Мюррей — гитара, Эдриан Смит — гитара, Нико МакБрэйн — ударные).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 910 руб. 3 961 руб.728 руб. в СплитВысоцкий Владимир - Инстр. Анс. П/У Г. Гараняна (Clear) (4680068...
-
В наличииЦена 2 910 руб.728 руб. в СплитАрия - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая ...
-
В наличииЦена 2 910 руб.728 руб. в СплитНаутилус Помпилиус - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680...
-
В наличииЦена 2 910 руб.728 руб. в СплитМихаил Шуфутинский - Подмосковные Вечера (4680068805494) винилов...
-
В наличииЦена 2 910 руб.728 руб. в СплитЧиж & Сo - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068806293)...
-
В наличииЦена 2 910 руб.728 руб. в СплитВалерий Меладзе - Best (White Vinyl) (4680068806675) виниловая п...
-
В наличииЦена 2 910 руб.728 руб. в СплитAdriano Celentano - Il Tempo Se Ne Va – Greatest Hits (440951430...
-
В наличииЦена 2 910 руб.728 руб. в СплитJoe Dassin - Salut – Greatest Hits (4409514303007) виниловая пла...
-
В наличииЦена 2 910 руб.728 руб. в СплитSmokie - Living Next Door To Alice – Greatest Hits (440951430298...
-
В наличииЦена 2 910 руб.728 руб. в СплитSpace - Fasten Seat Belt – Greatest Hits (4409514303038) винилов...
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитDavid Bowie - The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spider...
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитLeonard Cohen - Songs From A Room (0888751955615) виниловая плас...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Комментарий:
Абсолютно новая. Звук хороший. Упаковано было надежно. Получил то, что ожидал. Спасибо !
Отзывы о товаре Iron Maiden - Somewhere In Time (5054197784385) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Абсолютно новая. Звук хороший. Упаковано было надежно. Получил то, что ожидал. Спасибо !