Joni Mitchell - Song To A Seagull (coloured) (0081227882570) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
Song To A Seagull
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 667345
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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reprise Records
Barcode
[0081227882570]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
Song To A Seagull
Трек-лист
Part One - I Came To The City, I Had A King, Michael From Mountains, Night In The City, Marcie, Nathan La Franeer, Part Two - Out Of The City And Down To The Seaside, Sisotowbell Lane, The Dawntreader, The Pirate Of Penance, Song To A Seagull, Cactus Tree
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Joni Mitchell - Song To A Seagull (coloured) (0081227882570) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Part One - I Came To The City, I Had A King, Michael From Mountains, Night In The City, Marcie, Nathan La Franeer, Part Two - Out Of The City And Down To The Seaside, Sisotowbell Lane, The Dawntreader, The Pirate Of Penance, Song To A Seagull, Cactus Tree
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reprise Records
Barcode
[0081227882570]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
Song To A Seagull
Трек-лист
Part One - I Came To The City, I Had A King, Michael From Mountains, Night In The City, Marcie, Nathan La Franeer, Part Two - Out Of The City And Down To The Seaside, Sisotowbell Lane, The Dawntreader, The Pirate Of Penance, Song To A Seagull, Cactus Tree
Ремастированное издание
да
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ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Part One - I Came To The City, I Had A King, Michael From Mountains, Night In The City, Marcie, Nathan La Franeer, Part Two - Out Of The City And Down To The Seaside, Sisotowbell Lane, The Dawntreader, The Pirate Of Penance, Song To A Seagull, Cactus Tree
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Joni Mitchell - Song To A Seagull (coloured) (0081227882570) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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