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Eagles - Greatest Hits Vol.2 (0081227934002) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Eagles - Greatest Hits Vol.2 (0081227934002) виниловая пластинка

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Eagles - Greatest Hits Vol.2 (81227934002) виниловая пластинка - фото 1
Eagles - Greatest Hits Vol.2 (81227934002) виниловая пластинка - фото 2
Eagles - Greatest Hits Vol.2 (81227934002) виниловая пластинка - фото 3
Eagles - Greatest Hits Vol.2 (81227934002) виниловая пластинка - фото 4
Eagles - Greatest Hits Vol.2 (81227934002) виниловая пластинка - фото 5
Eagles - Greatest Hits Vol.2 (81227934002) виниловая пластинка - фото 6
Eagles - Greatest Hits Vol.2 (81227934002) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Eagles - Greatest Hits Vol.2 (81227934002) виниловая пластинка - фото 1
  • Eagles - Greatest Hits Vol.2 (81227934002) виниловая пластинка - фото 2
  • Eagles - Greatest Hits Vol.2 (81227934002) виниловая пластинка - фото 3
  • Eagles - Greatest Hits Vol.2 (81227934002) виниловая пластинка - фото 4
  • Eagles - Greatest Hits Vol.2 (81227934002) виниловая пластинка - фото 5
  • Eagles - Greatest Hits Vol.2 (81227934002) виниловая пластинка - фото 6
  • Eagles - Greatest Hits Vol.2 (81227934002) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698668
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eagles - Greatest Hits Vol.2 (0081227934002) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Hotel California, Heartache Tonight, Seven Bridges Road (Live Version), Victim Of Love, The Sad Caf? Life In The Fast Lane, I Cant Tell You Why, Kid In Town, The Long Run, After The Thrill Is Gone

Отзывы о товаре Eagles - Greatest Hits Vol.2 (0081227934002) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Hotel California, Heartache Tonight, Seven Bridges Road (Live Version), Victim Of Love, The Sad Caf? Life In The Fast Lane, I Cant Tell You Why, Kid In Town, The Long Run, After The Thrill Is Gone
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eagles - Greatest Hits Vol.2 (0081227934002) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3130 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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