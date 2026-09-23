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OST - The Bodyguard (Various Artists) (coloured) (0194399738610) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - The Bodyguard (Various Artists) (coloured) (0194399738610) виниловая пластинка

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OST - The Bodyguard (Various Artists) (coloured) (0194399738610) виниловая пластинка - фото 1
OST - The Bodyguard (Various Artists) (coloured) (0194399738610) виниловая пластинка - фото 2
OST - The Bodyguard (Various Artists) (coloured) (0194399738610) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Bodyguard
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - The Bodyguard (Various Artists) (coloured) (0194399738610) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - The Bodyguard (Various Artists) (coloured) (0194399738610) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - The Bodyguard (Various Artists) (coloured) (0194399738610) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629772
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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OST - The Bodyguard (Various Artists) (coloured) (0194399738610) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Arista Records
Barcode
[[0194399738610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Bodyguard
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
I Will Always Love You, I Have Nothing, I'm Every Woman, Run To You, Queen Of The Night, Jesus Loves Me, Even If My Heart Would Break, Someday (I'm Coming Back), It's Gonna Be A Lovely Day, (What's So Funny 'Bout) Peace, Love And Understanding, Theme From The Bodyguard, Trust In Me.
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - The Bodyguard (Various Artists) (coloured) (0194399738610) виниловая пластинка

По всему миру было продано более 45 миллионов копий, The Bodyguard является самым продаваемым альбомом саундтреков всех времен, самым продаваемым альбомом женщины в истории музыки и самым продаваемым альбомом десятилетия. В Соединенных Штатах альбом предоставил Хьюстон честь проводить большую часть недель на первом месте в Billboard 200. Она удерживала этот рекорд в течение 19 лет, пока его не превзошел альбом Адель 21 (2011).

Отзывы о товаре OST - The Bodyguard (Various Artists) (coloured) (0194399738610) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Arista Records
Barcode
[[0194399738610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Bodyguard
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
I Will Always Love You, I Have Nothing, I'm Every Woman, Run To You, Queen Of The Night, Jesus Loves Me, Even If My Heart Would Break, Someday (I'm Coming Back), It's Gonna Be A Lovely Day, (What's So Funny 'Bout) Peace, Love And Understanding, Theme From The Bodyguard, Trust In Me.
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
По всему миру было продано более 45 миллионов копий, The Bodyguard является самым продаваемым альбомом саундтреков всех времен, самым продаваемым альбомом женщины в истории музыки и самым продаваемым альбомом десятилетия. В Соединенных Штатах альбом предоставил Хьюстон честь проводить большую часть недель на первом месте в Billboard 200. Она удерживала этот рекорд в течение 19 лет, пока его не превзошел альбом Адель 21 (2011).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - The Bodyguard (Various Artists) (coloured) (0194399738610) виниловая пластинка - купить по цене 3210 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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