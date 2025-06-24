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Linkin Park - Lost Demos (0093624852704) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Linkin Park - Lost Demos (0093624852704) виниловая пластинка

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Linkin Park - Lost Demos (0093624852704) виниловая пластинка - фото 1
Linkin Park - Lost Demos (0093624852704) виниловая пластинка - фото 2
Linkin Park - Lost Demos (0093624852704) виниловая пластинка - фото 3
Linkin Park - Lost Demos (0093624852704) виниловая пластинка - фото 4
Linkin Park - Lost Demos (0093624852704) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
Lost demos
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Linkin Park - Lost Demos (0093624852704) виниловая пластинка - фото 1
  • Linkin Park - Lost Demos (0093624852704) виниловая пластинка - фото 2
  • Linkin Park - Lost Demos (0093624852704) виниловая пластинка - фото 3
  • Linkin Park - Lost Demos (0093624852704) виниловая пластинка - фото 4
  • Linkin Park - Lost Demos (0093624852704) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659040
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Linkin Park - Lost Demos (0093624852704) виниловая пластинка
4 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624852704]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
Lost demos
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Lost, Fighting Myself, More the Victim, Massive, Healing Foot, A6 (Meteora|20 Demo), Cuidado (Lying From You Demo), Husky (Hit The Floor Demo), Interrogation (Easier To Run Demo), Faint (Meteora|20 Demo), Plaster 2 (Figure.09 Demo), Shifter (From The InDemo), Wesside, Resolution
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Linkin Park - Lost Demos (0093624852704) виниловая пластинка

Lost Demos группы Linkin Park — это 14-трековый сборник полностью реализованных песен и незавершенных работ, которые были записаны до и во время сессий их знакового второго альбома Meteora. Издание на виниле. Несмотря на то, что первые три трека обозначены как «демо», они представляют собой полноценные песни, которые были завершены во время записи "Meteora", но не вошли в финальный альбом. Особо следует отметить "Lost", выпущенный как успешный сингл в поддержку "Meteora (20th Anniversary Edition)". Завершают сборник любимые фанатами треки "Fighting Myself" и "More The Victim".



Теги товара: Linkin Park

Отзывы о товаре Linkin Park - Lost Demos (0093624852704) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
24.06.2025
Юрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
диапазон сверху зажат, не хватает вч но в целом хорошее качество



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624852704]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
Lost demos
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Lost, Fighting Myself, More the Victim, Massive, Healing Foot, A6 (Meteora|20 Demo), Cuidado (Lying From You Demo), Husky (Hit The Floor Demo), Interrogation (Easier To Run Demo), Faint (Meteora|20 Demo), Plaster 2 (Figure.09 Demo), Shifter (From The InDemo), Wesside, Resolution
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Lost Demos группы Linkin Park — это 14-трековый сборник полностью реализованных песен и незавершенных работ, которые были записаны до и во время сессий их знакового второго альбома Meteora. Издание на виниле. Несмотря на то, что первые три трека обозначены как «демо», они представляют собой полноценные песни, которые были завершены во время записи "Meteora", но не вошли в финальный альбом. Особо следует отметить "Lost", выпущенный как успешный сингл в поддержку "Meteora (20th Anniversary Edition)". Завершают сборник любимые фанатами треки "Fighting Myself" и "More The Victim".


Теги товара: Linkin Park
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2025
Юрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
диапазон сверху зажат, не хватает вч но в целом хорошее качество


Linkin Park - Lost Demos (0093624852704) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4160 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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