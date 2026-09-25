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Кравц, Гио Пика - 17 Мгновений Осени (4680068806484) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Кравц, Гио Пика - 17 Мгновений Осени (4680068806484) виниловая пластинка

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Кравц, Гио Пика - 17 Мгновений Осени (4680068806484) виниловая пластинка - фото 1
Кравц, Гио Пика - 17 Мгновений Осени (4680068806484) виниловая пластинка - фото 2
Кравц, Гио Пика - 17 Мгновений Осени (4680068806484) виниловая пластинка - фото 3
Кравц, Гио Пика - 17 Мгновений Осени (4680068806484) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Кравц, Гио Пика
Альбом (сингл)
17 Мгновений Осени
Жанр
R&B, Русский рэп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Кравц, Гио Пика - 17 Мгновений Осени (4680068806484) виниловая пластинка - фото 1
  • Кравц, Гио Пика - 17 Мгновений Осени (4680068806484) виниловая пластинка - фото 2
  • Кравц, Гио Пика - 17 Мгновений Осени (4680068806484) виниловая пластинка - фото 3
  • Кравц, Гио Пика - 17 Мгновений Осени (4680068806484) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729905
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кравц, Гио Пика - 17 Мгновений Осени (4680068806484) виниловая пластинка
3 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806484]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Кравц, Гио Пика
Альбом (сингл)
17 Мгновений Осени
Жанр
R&B, Русский рэп
Трек-лист
Я Проиграю Тебе, Всё в Наших Руках, Волна, Прилетай, Первый Рассвет, Осень Опять, Гул Сентября, Гипноз, Где Прошла Ты, Будет Падать Листва
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Кравц, Гио Пика - 17 Мгновений Осени (4680068806484) виниловая пластинка

«17 мгновений осени» — альбом дуэта Кравц и Гио Пика, выпущенный 28 марта 2023 года.

Отзывы о товаре Кравц, Гио Пика - 17 Мгновений Осени (4680068806484) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806484]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Кравц, Гио Пика
Альбом (сингл)
17 Мгновений Осени
Жанр
R&B, Русский рэп
Трек-лист
Я Проиграю Тебе, Всё в Наших Руках, Волна, Прилетай, Первый Рассвет, Осень Опять, Гул Сентября, Гипноз, Где Прошла Ты, Будет Падать Листва
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
«17 мгновений осени» — альбом дуэта Кравц и Гио Пика, выпущенный 28 марта 2023 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кравц, Гио Пика - 17 Мгновений Осени (4680068806484) виниловая пластинка - по цене 3050 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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