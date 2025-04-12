Whitesnake - Northwinds (0603497823888) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
Northwinds
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698639
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[603497823888]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
Northwinds
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Keep On Giving Me Love (2024 Remix), NorthWinds (2024 Remix), Give Me Kindness (2024 Remix), Time & Again (Strings Version) <2024 Remix>, Queen of Hearts (2024 Remix), Only My Soul (2024 Remix), Say You Love Me (2024 Remix), Breakdown (2024 Remix)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Whitesnake - Northwinds (0603497823888) виниловая пластинка
Переиздание сольного альбома Дэвида Ковердейла, первоначально выпущенного в 1976 году. Первые два сольных альбома Дэвида Ковердейла, изначально выпущенные после распада Deep Purple в 1976 году, будут доступны на виниле для Rocktober 2024, ремикшированные и представленные как Whitesnake. При участии будущего гитариста Whitesnake Микки Муди и спродюсированные Роджером Гловером из Deep Purple, эти давно не издававшиеся альбомы являются важной частью истории Дэвида Ковердейла и Whitesnake.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[603497823888]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
Northwinds
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Keep On Giving Me Love (2024 Remix), NorthWinds (2024 Remix), Give Me Kindness (2024 Remix), Time & Again (Strings Version) <2024 Remix>, Queen of Hearts (2024 Remix), Only My Soul (2024 Remix), Say You Love Me (2024 Remix), Breakdown (2024 Remix)
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Переиздание сольного альбома Дэвида Ковердейла, первоначально выпущенного в 1976 году. Первые два сольных альбома Дэвида Ковердейла, изначально выпущенные после распада Deep Purple в 1976 году, будут доступны на виниле для Rocktober 2024, ремикшированные и представленные как Whitesnake. При участии будущего гитариста Whitesnake Микки Муди и спродюсированные Роджером Гловером из Deep Purple, эти давно не издававшиеся альбомы являются важной частью истории Дэвида Ковердейла и Whitesnake.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Упаковка хорошая - плотный картонный футляр-конверт, способный нести до 5 дисков, в рамках города вполне достаточный, но для дальних отправок не помешают "пупыры".. Полиграфия приличная - вкладыш с текстами и фото очень качественный. Масса диска ровная, тяжелая, винил очень оригинального цвета FUMO - тёмно коричневый полупрозрачный, фонограмма сбалансированная..
Недостатки:
Единственный: Отсутствие антистатической вставки во внутреннем конверте с пластинкой ...
Комментарий:
Материал очень широкого диапазона музыкальности рок-исполнителя. Эксперименты поиска развития налицо. Рекомендую иметь всем почитателям жанра!
Whitesnake - Northwinds (0603497823888) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Whitesnake - Northwinds (0603497823888) виниловая пластинка
Достоинства:
Упаковка хорошая - плотный картонный футляр-конверт, способный нести до 5 дисков, в рамках города вполне достаточный, но для дальних отправок не помешают "пупыры".. Полиграфия приличная - вкладыш с текстами и фото очень качественный. Масса диска ровная, тяжелая, винил очень оригинального цвета FUMO - тёмно коричневый полупрозрачный, фонограмма сбалансированная..
Недостатки:
Единственный: Отсутствие антистатической вставки во внутреннем конверте с пластинкой ...
Комментарий:
Материал очень широкого диапазона музыкальности рок-исполнителя. Эксперименты поиска развития налицо. Рекомендую иметь всем почитателям жанра!