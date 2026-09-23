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Claudio Rocchi - Volo Magico (coloured) (0194399165218) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Claudio Rocchi - Volo Magico (coloured) (0194399165218) виниловая пластинка

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Claudio Rocchi - Volo Magico (coloured) (0194399165218) виниловая пластинка - фото 1
Claudio Rocchi - Volo Magico (coloured) (0194399165218) виниловая пластинка - фото 2
Claudio Rocchi - Volo Magico (coloured) (0194399165218) виниловая пластинка - фото 3
Claudio Rocchi - Volo Magico (coloured) (0194399165218) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Claudio Rocchi
Альбом (сингл)
Volo Magico N.1
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Claudio Rocchi - Volo Magico (coloured) (0194399165218) виниловая пластинка - фото 1
  • Claudio Rocchi - Volo Magico (coloured) (0194399165218) виниловая пластинка - фото 2
  • Claudio Rocchi - Volo Magico (coloured) (0194399165218) виниловая пластинка - фото 3
  • Claudio Rocchi - Volo Magico (coloured) (0194399165218) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629830
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Claudio Rocchi - Volo Magico (coloured) (0194399165218) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399165218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Claudio Rocchi
Альбом (сингл)
Volo Magico N.1
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Claudio Rocchi - Volo Magico (coloured) (0194399165218) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Volo Magico N.1, La Realtа Non Esiste, Giusto Amore, Tutto Quello Che Hai Da Ridire



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Claudio Rocchi - Volo Magico (coloured) (0194399165218) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399165218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Claudio Rocchi
Альбом (сингл)
Volo Magico N.1
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Volo Magico N.1, La Realtа Non Esiste, Giusto Amore, Tutto Quello Che Hai Da Ridire


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Claudio Rocchi - Volo Magico (coloured) (0194399165218) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3910 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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