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Ornette Coleman - Something Else (9003829977035) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ornette Coleman - Something Else (9003829977035) виниловая пластинка

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Ornette Coleman - Something Else (9003829977035) виниловая пластинка - фото 1
Ornette Coleman - Something Else (9003829977035) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Ornette Coleman - Something Else (9003829977035) виниловая пластинка - фото 1
  • Ornette Coleman - Something Else (9003829977035) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698589
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Характеристики

Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ornette Coleman - Something Else (9003829977035) виниловая пластинка

Дебютный альбом джазового саксофониста Орнетта Коулмана. Он был выпущен Contemporary Records в сентябре 1958 года. Альбом «встряхнул джазовый мир», оживив союз блюза и джаза. После этого альбома Коулман исключил фортепиано, создав более резкий и плавный звук.

Отзывы о товаре Ornette Coleman - Something Else (9003829977035) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Дебютный альбом джазового саксофониста Орнетта Коулмана. Он был выпущен Contemporary Records в сентябре 1958 года. Альбом «встряхнул джазовый мир», оживив союз блюза и джаза. После этого альбома Коулман исключил фортепиано, создав более резкий и плавный звук.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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