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Royal Blood - Limbo (V7) (0190295117641) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Royal Blood - Limbo (V7) (0190295117641) виниловая пластинка

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Royal Blood - Limbo (V7) (0190295117641) виниловая пластинка - фото 1
Royal Blood - Limbo (V7) (0190295117641) виниловая пластинка - фото 2
Royal Blood - Limbo (V7) (0190295117641) виниловая пластинка - фото 3
Royal Blood - Limbo (V7) (0190295117641) виниловая пластинка - фото 4
Royal Blood - Limbo (V7) (0190295117641) виниловая пластинка - фото 5
Royal Blood - Limbo (V7) (0190295117641) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Royal Blood
Альбом (сингл)
Limbo (V7)
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Royal Blood - Limbo (V7) (0190295117641) виниловая пластинка - фото 1
  • Royal Blood - Limbo (V7) (0190295117641) виниловая пластинка - фото 2
  • Royal Blood - Limbo (V7) (0190295117641) виниловая пластинка - фото 3
  • Royal Blood - Limbo (V7) (0190295117641) виниловая пластинка - фото 4
  • Royal Blood - Limbo (V7) (0190295117641) виниловая пластинка - фото 5
  • Royal Blood - Limbo (V7) (0190295117641) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 
Начислим 73 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500874
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Royal Blood - Limbo (V7) (0190295117641) виниловая пластинка
1 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295117641]
Исполнитель
Royal Blood
Альбом (сингл)
Limbo (V7)
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Royal Blood - Limbo (V7) (0190295117641) виниловая пластинка

Royal Blood - Limbo (V7) (0190295117641) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Royal Blood - Limbo (V7) (0190295117641) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295117641]
Исполнитель
Royal Blood
Альбом (сингл)
Limbo (V7)
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Royal Blood - Limbo (V7) (0190295117641) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Royal Blood - Limbo (V7) (0190295117641) виниловая пластинка - стоимость товара 1550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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