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Newfamiliar - Textures (EP) (0190296720345) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Newfamiliar - Textures (EP) (0190296720345) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Newfamiliar
Альбом (сингл)
Textures
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Newfamiliar - Textures (EP) (0190296720345) виниловая пластинка - фото 1
  • Newfamiliar - Textures (EP) (0190296720345) виниловая пластинка - фото 2
  • Newfamiliar - Textures (EP) (0190296720345) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500782
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Newfamiliar - Textures (EP) (0190296720345) виниловая пластинка
1 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296720345]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Newfamiliar
Альбом (сингл)
Textures
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
How Can I?, Here For You, Antidote, Natural Disaster
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Newfamiliar - Textures (EP) (0190296720345) виниловая пластинка

Дебютный EP популярного британского коллектива newfamiliar. newfamiliar выпустили только два трека за свою быстро растущую карьеру, но они уже достигли некоторых знаковых моментов. Еще до выпуска своего первого сингла, они уже участвовали в виртуальном Big Weekend на Radio 1, на основе чего они выпустили «How Can I?» И «Here For You», которые заняли первое и второе место в чарте исполнителей и авторов песен iTunes. За первоначальной поддержкой на радио со стороны BBC Introduction вскоре последовала похвала от легендарного Элтона Джона, который представил их более широкой аудитории в своем шоу Rocket Hour. Вокруг трио активно формируется быстрорастущая фан-база: фанаты очарованы эмоциональной лирикой группы, вневременными, но современными мелодиями, а также пылкой душой и чувствительностью голоса фронтмена Райана Джонстона. Теперь группа в состав которой также входят гитаристы Уилл Бут и Дэнни Хепворт выпускает долгожданный дебютный мини-альбом Textures». Поклонники, которые были в восторге от их предыдущих треков, найдут чем восхищаться в новом сингле "Antidote". newfamiliar создали запоминающийся образ, который сразу вызовет отклик у всех, кто любил, терял и изо всех сил пытался собрать осколки. Мрачное настроение песни создается с помощью урезанного аккомпанемента акустической гитары, но по мере того, как усиливается тоска, она становится все более яркой и драматичной. Завершает EP «Textures» еще одна новая песня под названием «Natural Disaster». Хотя трек расширяет меланхолические темы предшествующих ему песен, его зажигательная вокальная гармония, яркая гитарная работа и реверберирующие ритмы порождают оптимистичное ощущение, что наступят лучшие времена. newfamiliar комментирует: «EP «Textures» - это введение в наш звук и написание песен. Сочетание органических и цифровых звуков с этими конкретными песнями действительно помогло нам создать звуковой ландшафт, который, мы надеемся, станет синонимом нашего имени». newfamiliar пригласил некоторых желанных сотрудников помочь им раскрыть потенциал «Textures». Все четыре песни были спродюсированы Ричем Купером (Билли Мартен, Том Оделл), сведены Кензо Таунсендом (Florence + The Machine, U2) и сведены на студии Abbey Road. Результат напоминает наблюдательный лиризм Дермота Кеннеди, характерный соул Паоло Нутини, остроту Fleet Foxes и интимность раннего Bon Iver. Как и любимый автор песен Джонстона, Билл Уизерс, новички больше любят храбрость, чем браваду, глубину чувств превыше театральности.

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296720345]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Newfamiliar
Альбом (сингл)
Textures
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
How Can I?, Here For You, Antidote, Natural Disaster
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Дебютный EP популярного британского коллектива newfamiliar. newfamiliar выпустили только два трека за свою быстро растущую карьеру, но они уже достигли некоторых знаковых моментов. Еще до выпуска своего первого сингла, они уже участвовали в виртуальном Big Weekend на Radio 1, на основе чего они выпустили «How Can I?» И «Here For You», которые заняли первое и второе место в чарте исполнителей и авторов песен iTunes. За первоначальной поддержкой на радио со стороны BBC Introduction вскоре последовала похвала от легендарного Элтона Джона, который представил их более широкой аудитории в своем шоу Rocket Hour. Вокруг трио активно формируется быстрорастущая фан-база: фанаты очарованы эмоциональной лирикой группы, вневременными, но современными мелодиями, а также пылкой душой и чувствительностью голоса фронтмена Райана Джонстона. Теперь группа в состав которой также входят гитаристы Уилл Бут и Дэнни Хепворт выпускает долгожданный дебютный мини-альбом Textures». Поклонники, которые были в восторге от их предыдущих треков, найдут чем восхищаться в новом сингле "Antidote". newfamiliar создали запоминающийся образ, который сразу вызовет отклик у всех, кто любил, терял и изо всех сил пытался собрать осколки. Мрачное настроение песни создается с помощью урезанного аккомпанемента акустической гитары, но по мере того, как усиливается тоска, она становится все более яркой и драматичной. Завершает EP «Textures» еще одна новая песня под названием «Natural Disaster». Хотя трек расширяет меланхолические темы предшествующих ему песен, его зажигательная вокальная гармония, яркая гитарная работа и реверберирующие ритмы порождают оптимистичное ощущение, что наступят лучшие времена. newfamiliar комментирует: «EP «Textures» - это введение в наш звук и написание песен. Сочетание органических и цифровых звуков с этими конкретными песнями действительно помогло нам создать звуковой ландшафт, который, мы надеемся, станет синонимом нашего имени». newfamiliar пригласил некоторых желанных сотрудников помочь им раскрыть потенциал «Textures». Все четыре песни были спродюсированы Ричем Купером (Билли Мартен, Том Оделл), сведены Кензо Таунсендом (Florence + The Machine, U2) и сведены на студии Abbey Road. Результат напоминает наблюдательный лиризм Дермота Кеннеди, характерный соул Паоло Нутини, остроту Fleet Foxes и интимность раннего Bon Iver. Как и любимый автор песен Джонстона, Билл Уизерс, новички больше любят храбрость, чем браваду, глубину чувств превыше театральности.
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Newfamiliar - Textures (EP) (0190296720345) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1550 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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