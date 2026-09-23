Sharon Corr - The Fool & The Scorpion (0190296739095) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Sharon Corr - The Fool & The Scorpion (0190296739095) виниловая пластинка
Новый сольный альбом ирландской певицы Шэрон Корр из The Corrs. Отмеченная наградами мультиинструменталистка и певица Шэрон Корр выпускает свой третий студийный альбом «The Fool and the Scorpion», выход которого намечен на 24 сентября. Дебютный одноименный сингл альбома - мощное изображение конца отношений; жестоко честное, но поэтическое отражение несовершенства жизни. Написанный в самолете среди бурной турбулентности, вокал Шэрон прекрасно сочетается с зажигательным фортепианным мотивом. Вдохновенная такими великими авторами как Ник Дрейк и Джони Митчелл, Шэрон черпала эмоции из периода времени, который она называет «самым большим штормом в своей жизни». В результате пластинка представляет собой сплоченную работу; путешествие, которое сосредоточено на желании двигаться вперед и верить в себя и свою цель. Альбом из 10 треков был записан вживую всего за 20 дней в The Village в Лос-Анджелесе, с Ларри Кляйном (Нора Джонс, Трейси Чепмен, Джони Митчелл) в качестве продюсера и Тимом Пирсом (Bon Jovi, Селин Дион, Селена Гомес) на гитаре. Музыкальность альбома подчеркивает достижения Шэрон как мультиинструменталистки, за плечами которой более 30 лет написания песен. Как участница The Corrs, Шарон продала более 45 миллионов альбомов, совершила поездку по аренам и стадионам по всему миру и стала именем нарицательным на всех континентах. Имея за плечами два сольных альбома, Шэрон наслаждалась свободой полного художественного самовыражения с красиво созданными мелодиями и интимными текстами, лежащими в основе ее написания песен. «The Fool And The Scorpion» обещает стать примером ее мастерства в рассказывании историй, поскольку она приглашает слушателя разделить ее радость, ее душевную боль и все, что между ними.
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