Гладков Геннадий - Разлучённые (с автографом автора) (LP) (4680068800284) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Гладков Геннадий
Альбом (сингл)
Разлучённые
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб.
В наличии
Код товара: 696087
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068800284]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Гладков Геннадий
Альбом (сингл)
Разлучённые
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Вступление, Проход Рыцаря, Дворец Толстяков, Приказ I, Баллада О Кукле, Толстяки, Злые Игрушки И Кукла, Суок В Балаганчике, Ящик Фокусника, Комната Тутти, Оружейник Просперо, Весёлые Игрушки, Толстяки И Злые Игрушки, Мальчик И Кукла, Смерть Куклы, Толстяки, Приказ II, Доктор Гаспар Летает, Тема Толстяков И Злых Игрушек, Падение Гаспара И Пробег К Окну, Появление Гвардейцев, Песня Акробатов, Тема Куклы, Свалка I, Появление Суок Перед Тутти, Песня Суок, Свист Суок На Ключике, Проход Суок, Маленько
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Гладков Геннадий - Разлучённые (с автографом автора) (LP) (4680068800284) виниловая пластинка
Музыка Геннадия Гладкова в новой записи!. Генильная музыка выдающегося советского и российского композитора Геннадия Гладкова, написанная в 1980 году для мультфильма «Разлучённые» по сказке Юрия Олеши «Три толстяка», впервые издаётся на виниле и компакт-диске. Специально для этого альбома вся музыка была заново записана в тон-студии «Мосфильм» современными музыкантами и певцами под руководством композитора и дирижёра Андрея Семёнова, ученика Геннадия Гладкова. При этом сохранена авторская аранжировка и эстетика записи того времени. Песни на стихи Давида Самойлова исполняют Павел Иванов, Лилиана Петрусенко, Владимир Огнев.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068800284]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Гладков Геннадий
Альбом (сингл)
Разлучённые
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Вступление, Проход Рыцаря, Дворец Толстяков, Приказ I, Баллада О Кукле, Толстяки, Злые Игрушки И Кукла, Суок В Балаганчике, Ящик Фокусника, Комната Тутти, Оружейник Просперо, Весёлые Игрушки, Толстяки И Злые Игрушки, Мальчик И Кукла, Смерть Куклы, Толстяки, Приказ II, Доктор Гаспар Летает, Тема Толстяков И Злых Игрушек, Падение Гаспара И Пробег К Окну, Появление Гвардейцев, Песня Акробатов, Тема Куклы, Свалка I, Появление Суок Перед Тутти, Песня Суок, Свист Суок На Ключике, Проход Суок, Маленько
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Музыка Геннадия Гладкова в новой записи!. Генильная музыка выдающегося советского и российского композитора Геннадия Гладкова, написанная в 1980 году для мультфильма «Разлучённые» по сказке Юрия Олеши «Три толстяка», впервые издаётся на виниле и компакт-диске. Специально для этого альбома вся музыка была заново записана в тон-студии «Мосфильм» современными музыкантами и певцами под руководством композитора и дирижёра Андрея Семёнова, ученика Геннадия Гладкова. При этом сохранена авторская аранжировка и эстетика записи того времени. Песни на стихи Давида Самойлова исполняют Павел Иванов, Лилиана Петрусенко, Владимир Огнев.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Купить Гладков Геннадий - Разлучённые (с автографом автора) (LP) (4680068800284) виниловая пластинка - по цене 1540 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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