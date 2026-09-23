Lindsey Buckingham - Lindsey Buckingham (0603497846641) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Lindsey Buckingham - Lindsey Buckingham (0603497846641) виниловая пластинка
Сольная карьера Бакингема началась в 1981 году с выходом альбома «Law and Order», всего в его дискографии семь студийных альбомов и три концертных. На «Lindsey Buckingham» исполнитель снова демонстрирует мелодический инстинкт и фирменный «пальцевый» стиль игры на гитаре, лишний раз подтверждая статус одного из самых изобретательных и энергичных музыкантов своего поколения. Альбом был написан, записан и спродюсирован самим Бакингемом в собственной домашней студии в Лос-Анджелесе. «Lindsey Buckingham» будет выпущен на CD и черном виниле. Также будет доступно ограниченное издание на синем виниле. Бакингем раскрыл смысл песни «I Don’t Mind»: «Как и многие треки с нового альбома, она рассказывает о трудностях, с которыми пары сталкиваются в длительных отношениях. Со временем два человека неизбежно понимают, что им нужно проявить некоторую гибкость, принять недостатки друг друга и готовиться постоянно работать над проблемами. В этом суть хороших долгих отношений. Песня воспевает дух и дисциплину». Фирменные вокальные и гитарные навыки Бакингема узнаются мгновенно — это особенно заметно в таких песнях, как «Power Down», «Scream» и «Swan Song». Также Бакингем отдает дань уважения фолк-группе 1960-х Pozo-Seco Singers — он полюбил их хит «Time» еще в подростковом возрасте и давно мечтал записать кавер-версию: «Я хотел сделать поп-альбом, но также хотел включить в него песни, больше похожие на искусство, чем на поп-музыку. С возрастом вы все больше погружаетесь в свое дело. Возможно, годы помогли мне укрепить наивность и идеализм, которые, как я надеюсь, были со мною всегда». За последние четыре десятилетия Бакингем превратился в радикального экспериментатора с непревзойденной продюсерской смекалкой. До этого он получил известность благодаря участию в группе Fleetwood Mac, где отточил навыки певца, гитариста, автора песен, продюсера и музыкального визионера. Он написал и спродюсировал такие хиты коллектива, как «Go Your Own Way», «Tusk» и «Big Love». Под управлением Бакингема Fleetwood Mac стали одной из самых успешных и популярных рок-групп в истории. В своем сольном проекте Линдси Бакингем играет почти на всех инструментах самостоятельно. Благодаря сложным аранжировкам и изобретательному продакшну его сольные работы буквально завораживают. В 2020 году он принял участие в записи песни The Killers «Caution». Бакингем до сих пор остается востребованным музыкантом, бунтарем и визионером.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 440 руб.360 руб. в СплитLindsey Buckingham - Lindsey Buckingham (coloured) (060349784290...
-
В наличииЦена 1 440 руб.360 руб. в СплитThe Flamin' Groovies - I'll Have A ... Bucket Of Brains (EP) (V1...
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитNewfamiliar - Textures (EP) (0190296720345) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитRoyal Blood - Limbo; All We Have Is Now (V7) (0190296697982) вин...
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитRoyal Blood - Limbo (V7) (0190295117641) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитSharon Corr - The Fool & The Scorpion (0190296739095) виниловая ...
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитHonne - Let's Just Say The World Ended A Week From Now, What Wou...
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитHonne - Let's Just Say The World Ended A Week From Now, What Wou...
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитSerge Gainsbourg - La Collection Harcourt (coloured) (3596973560...
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитEdith Piaf - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559760) в...
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в Сплит3596973560261, Montand, Yves, La Collection Harcourt (coloured) ...
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитVarious Artists - Paris In Love (coloured) (3596973642868) винил...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Отзывы о товаре Lindsey Buckingham - Lindsey Buckingham (0603497846641) виниловая пластинка