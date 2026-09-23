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Lindsey Buckingham - Lindsey Buckingham (0603497846641) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lindsey Buckingham - Lindsey Buckingham (0603497846641) виниловая пластинка

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Lindsey Buckingham - Lindsey Buckingham (0603497846641) виниловая пластинка - фото 1
Lindsey Buckingham - Lindsey Buckingham (0603497846641) виниловая пластинка - фото 2
Lindsey Buckingham - Lindsey Buckingham (0603497846641) виниловая пластинка - фото 3
Lindsey Buckingham - Lindsey Buckingham (0603497846641) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Lindsey Buckingham
Альбом (сингл)
Lindsey Buckingham
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lindsey Buckingham - Lindsey Buckingham (0603497846641) виниловая пластинка - фото 1
  • Lindsey Buckingham - Lindsey Buckingham (0603497846641) виниловая пластинка - фото 2
  • Lindsey Buckingham - Lindsey Buckingham (0603497846641) виниловая пластинка - фото 3
  • Lindsey Buckingham - Lindsey Buckingham (0603497846641) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 
Начислим 70 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500459
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Lindsey Buckingham - Lindsey Buckingham (0603497846641) виниловая пластинка
1 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497846641]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Lindsey Buckingham
Альбом (сингл)
Lindsey Buckingham
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Scream, I don’t mind, On the wrong side, Swan song, Blind love, Time, Blue light, Power down, Santa rosa, Dancing
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lindsey Buckingham - Lindsey Buckingham (0603497846641) виниловая пластинка

Сольная карьера Бакингема началась в 1981 году с выходом альбома «Law and Order», всего в его дискографии семь студийных альбомов и три концертных. На «Lindsey Buckingham» исполнитель снова демонстрирует мелодический инстинкт и фирменный «пальцевый» стиль игры на гитаре, лишний раз подтверждая статус одного из самых изобретательных и энергичных музыкантов своего поколения. Альбом был написан, записан и спродюсирован самим Бакингемом в собственной домашней студии в Лос-Анджелесе. «Lindsey Buckingham» будет выпущен на CD и черном виниле. Также будет доступно ограниченное издание на синем виниле. Бакингем раскрыл смысл песни «I Don’t Mind»: «Как и многие треки с нового альбома, она рассказывает о трудностях, с которыми пары сталкиваются в длительных отношениях. Со временем два человека неизбежно понимают, что им нужно проявить некоторую гибкость, принять недостатки друг друга и готовиться постоянно работать над проблемами. В этом суть хороших долгих отношений. Песня воспевает дух и дисциплину». Фирменные вокальные и гитарные навыки Бакингема узнаются мгновенно — это особенно заметно в таких песнях, как «Power Down», «Scream» и «Swan Song». Также Бакингем отдает дань уважения фолк-группе 1960-х Pozo-Seco Singers — он полюбил их хит «Time» еще в подростковом возрасте и давно мечтал записать кавер-версию: «Я хотел сделать поп-альбом, но также хотел включить в него песни, больше похожие на искусство, чем на поп-музыку. С возрастом вы все больше погружаетесь в свое дело. Возможно, годы помогли мне укрепить наивность и идеализм, которые, как я надеюсь, были со мною всегда». За последние четыре десятилетия Бакингем превратился в радикального экспериментатора с непревзойденной продюсерской смекалкой. До этого он получил известность благодаря участию в группе Fleetwood Mac, где отточил навыки певца, гитариста, автора песен, продюсера и музыкального визионера. Он написал и спродюсировал такие хиты коллектива, как «Go Your Own Way», «Tusk» и «Big Love». Под управлением Бакингема Fleetwood Mac стали одной из самых успешных и популярных рок-групп в истории. В своем сольном проекте Линдси Бакингем играет почти на всех инструментах самостоятельно. Благодаря сложным аранжировкам и изобретательному продакшну его сольные работы буквально завораживают. В 2020 году он принял участие в записи песни The Killers «Caution». Бакингем до сих пор остается востребованным музыкантом, бунтарем и визионером.



Теги товара: Поп-музыка

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497846641]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Lindsey Buckingham
Альбом (сингл)
Lindsey Buckingham
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Scream, I don’t mind, On the wrong side, Swan song, Blind love, Time, Blue light, Power down, Santa rosa, Dancing
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Сольная карьера Бакингема началась в 1981 году с выходом альбома «Law and Order», всего в его дискографии семь студийных альбомов и три концертных. На «Lindsey Buckingham» исполнитель снова демонстрирует мелодический инстинкт и фирменный «пальцевый» стиль игры на гитаре, лишний раз подтверждая статус одного из самых изобретательных и энергичных музыкантов своего поколения. Альбом был написан, записан и спродюсирован самим Бакингемом в собственной домашней студии в Лос-Анджелесе. «Lindsey Buckingham» будет выпущен на CD и черном виниле. Также будет доступно ограниченное издание на синем виниле. Бакингем раскрыл смысл песни «I Don’t Mind»: «Как и многие треки с нового альбома, она рассказывает о трудностях, с которыми пары сталкиваются в длительных отношениях. Со временем два человека неизбежно понимают, что им нужно проявить некоторую гибкость, принять недостатки друг друга и готовиться постоянно работать над проблемами. В этом суть хороших долгих отношений. Песня воспевает дух и дисциплину». Фирменные вокальные и гитарные навыки Бакингема узнаются мгновенно — это особенно заметно в таких песнях, как «Power Down», «Scream» и «Swan Song». Также Бакингем отдает дань уважения фолк-группе 1960-х Pozo-Seco Singers — он полюбил их хит «Time» еще в подростковом возрасте и давно мечтал записать кавер-версию: «Я хотел сделать поп-альбом, но также хотел включить в него песни, больше похожие на искусство, чем на поп-музыку. С возрастом вы все больше погружаетесь в свое дело. Возможно, годы помогли мне укрепить наивность и идеализм, которые, как я надеюсь, были со мною всегда». За последние четыре десятилетия Бакингем превратился в радикального экспериментатора с непревзойденной продюсерской смекалкой. До этого он получил известность благодаря участию в группе Fleetwood Mac, где отточил навыки певца, гитариста, автора песен, продюсера и музыкального визионера. Он написал и спродюсировал такие хиты коллектива, как «Go Your Own Way», «Tusk» и «Big Love». Под управлением Бакингема Fleetwood Mac стали одной из самых успешных и популярных рок-групп в истории. В своем сольном проекте Линдси Бакингем играет почти на всех инструментах самостоятельно. Благодаря сложным аранжировкам и изобретательному продакшну его сольные работы буквально завораживают. В 2020 году он принял участие в записи песни The Killers «Caution». Бакингем до сих пор остается востребованным музыкантом, бунтарем и визионером.


Теги товара: Поп-музыка
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Lindsey Buckingham - Lindsey Buckingham (0603497846641) виниловая пластинка - стоимость товара 1440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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